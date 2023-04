A Velencei-tavi partfal rekonstrukciós projekt lezárását követően nagyon várták a horgászok, hajó- és csónaktulajdonosok, hogy megkezdődjön a hajókikötők és vendégmólók felújítása is. Erre egy újabb csomag keretében sor kerülhetett, tavaly decemberben pedig hivatalosan át is adták azokat. Ezt követően már nagyon várták az érintett használók, hogy birtokba vehessék a frissen üzemeltetésbe kerülő mólókat, kikötőket. Ezzel kapcsolatosan azonban még máig nem érkeztek hírek, vagyis joggal vetődött fel a kérdés: vajon mi lesz. Meg is érkezett szerkesztőségünkbe az idei első olvasói levél a témával kapcsolatosan. A lényege, hogy sehol nincs üzemeltetési szerződés és aggódnak a csónak/hajó tulajdonosok, horgászok. Íme a levél lényegi része:

"Jelenleg egyetlen csónakkikötő sem üzemel a tónál, és ezek közül számosról úgy tudni, hogy nem is fog. Velencén azt mondták az önkormányzatban, hogy egyenlőre nincs információjuk, hogy mikortól és milyen formában üzemelnek majd a csónakkikötők, egyelőre semelyiknek nincs engedélye, majd az önkormányzat honlapján tájékoztatnak minket, ha lehet tudni valamit. De hogy ez mikor lesz, azt nem tudták megmondani. Gárdonyban két kikötő - a Névtelen árok és a Vízügyi kikötő - nem üzemel, és úgy tűnik, nem is fog már az idén, mert a partfalakkal valami probléma van. Tavaly a déli parton egyetlen kikötőként a MOHOSZ kikötője üzemelt Dinnyésen, de most ott is azt mondták, hogy szintén minden bizonytalan, egyelőre nincs engedély, úgyhogy nem biztos, hogy a tavalyihoz hasonló féllegális megoldással kiköthető lesz idén csónak. Ennyit a tavaly átvészelendő időszak utáni idei kánaánról. Jelenleg sehova nem lehet lerakni a csónakot, és hamarosan itt a tavasz” – szögezte le levelében olvasónk.

Nos, az tény, hogy a partfal felújítási projektet megelőzően gyakorlatilag talán egy kikötő üzemelt legálisan évtizedeken át, az összes többinek nem volt hivatalos engedélye. A kikötő üzemeltetés ugyanis rendkívül drága feladat, melyet az önkormányzatok vállalhatnak – vagy pedig adhatják tovább a feladatot alvállalkozónak. Az engedélyeket – legyen szó akár használatbavételi, fennmaradási vagy üzemben tartási engedélyről -, a kormányhivatal Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Kikötői Osztály nevű szervezeti egysége kezeli. Úgy tudjuk, ezeknek az engedélyeknek a beszerzése rendkívül hosszadalmas folyamat, s az is izgalmas kérdés, vajon melyik érintett önkormányzat tud magára vállalni egy ilyen költséges feladatot? Vagy ha nem tudja bevállalni, talál-e megfelelő üzemeltetőt, amellyel az üzemeltetési szerződést megköttetheti?

Választ arra, hogy hol lesz idén nyáron engedélyes kikötő, eddig sehol nem kaptunk, ebből kifolyólag jó hírekkel sem tudunk szolgálni a szolgáltatást igénylőknek.