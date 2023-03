A Liberty Steel Group Europe és a Liberty Galati elnöke, Ajay Aggarwal a duol.hu megkeresésére elmondta, hogy „a 2-es számú nagyolvasztó, az acélmű és a hideghengermű februári sikeres újraindítása, valamint a kokszoló blokkok stabilizálása után a meleghengermű újraindítása újabb fontos lépés a vasmű hosszú távú működtetése felé. Ennek része az is, hogy a Liberty elkötelezett a környezetkímélő acélgyártás, a fenntarthatóság mellett” – tette hozzá Ajay Aggarwal. A Liberty Steel Európa egyik legnagyobb acélgyártója, a cégcsoport romániai tagja, a Liberty Galati és a Dunaferr pedig természetes partnerei lehetnek egymásnak - írja a duol.hu.

Az elmúlt három hónapban sok minden történt a Dunaferr üzemszerű újraindítása érdekében.

Ahogy korábban a duol.hu megírta, tavaly november - decemberben drámai helyzetbe került a vasmű, órákon múlt, hogy ne kapcsolják ki a Dunaferr és más, a területén működő ipari fogyasztók működéséhez szükséges áramot. A kifizetetlen számlák miatt fellépő szénhiány következtében pedig csak épp a Liberty Steel közvetlen segítségének köszönhetően nem kellett leállítani a kokszolót, ami visszafordíthatatlan folyamat lett volna. A csődtörvény módosításával kiadott kormányrendelet következtében megkezdődött a Dunaferr felszámolása. Mindeközben a magyar kormányfő, Orbán Viktor és a térség országgyűlési képviselője, Mészáros Lajos februárban közösen jelentették be azt, hogy az állam hat hónapra 16 milliárd forintot fordít a Dunaferr dolgozói bérének kifizetésére. A Dunaferr működésének, működés biztonságának megőrzése és a termelés felfuttatása érdekében a cég felszámolója pedig bérgyártási megállapodást kötött a Liberty Steel magyarországi cégével. A cég felfuttatásának részeként indult el a termelés március 14-én a Dunaferr meleghengerművében.

A Dunaferrnél abban bíznak, hogy a bérgyártási munkából lesz akkora bevétel, ami átsegíti a céget a következő hónapokon, esélyt adva a további hatékony működéshez. Persze nem mindenki érdekelt a sikerben, ezért is állt néhány napja a nyilvánosság elé Fábián Gergely iparpolitikáért felelős államtitkár, mondván: „A gyár folyamatosan telik meg élettel, hozzátéve, ha nincs Liberty, nincs acélgyártás”.

A meleghengermű újra indítása kapcsán a Dunaferrben találkozott Dunaújváros és térsége országgyűlési képviselője, Mészáros Lajos és a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, Molnár Krisztián a néhány nappal ezelőtt a Dunaferr vezérigazgatójának kinevezett Cseh Ferenccel és a cég RMS- és HR igazgatójával, Móger Róberttel, valamint a Liberty Steel vezető tisztségviselőivel. A konstruktív megbeszélést követően egy közös üzemlátogatáson vettek részt.

Mészáros Lajos a duol.hu-nak nyilatkozva elmondta:

„Újabb mérföldkőhöz érkeztünk a Dunaferr reorganizációs folyamatában. Egy hete elkezdett termelni a meleghengermű is. Ez egy nagyon pozitív fordulat, hiszen ez a gyáregység már olyan készterméket állít elő, ami értékesíthető a piacon. Különösen fontos ez, mert az acélpiacon jó az acéltermékek ára. A gyár reorganizációja tovább folytatódik. A hosszú távú célok között szerepel az, hogy jól képzett munkaerő álljon rendelkezésre, ezért Molnár Krisztiánnal együtt a múlt héten tárgyalásokat folytattunk a Dunaújvárosi Egyetem képviselőivel, Süli Jánossal, az egyetemet működtető alapítvány kuratóriumi elnökével, illetve András Istvánnal, az egyetem rektorával, akik biztosítottak bennünket arról, készek arra, hogy tárgyaljanak a Liberty-vel a szakirányú képzések beindításáról. Hosszú távú cél még a környezetvédelemi előírások betartása, mindeközben a Liberty Steel a karbonsemleges zöldacél gyártásra szeretne berendezkedni, bízom abban, hogy a Liberty-vel a Dunaferrel kapcsolatos tárgyalások is pozitívan fognak végződni. A térség országgyűlési képviselőjeként az egyik legfontosabb feladatomnak tartom, hogy az itt dolgozók munkahelyei stabilak legyenek, és a dunaújvárosiak megélhetése a jövőben is biztosított legyen!”

Molnár Krisztián is örömmel nyugtázta, hogy a meleghengerműben is elindult a termelés:

„Ahogy hallhattuk az üzem dolgozóitól, itt nemrég még szó szerint a galamb turbékolást lehetett hallani, a hidegebb napokon jégcsapok lógtak egyes berendezéseken, ehhez képest most újra a gépek zaja, a termelésből adódó forróság, amellyel a meleghengerműben találkoztunk. Köszönetemet szeretném kifejezni Magyarország Kormányának és Mészáros Lajos képviselőnek azért a hatalmas munkáért és segítségért, amit az itt dolgozó többezer ember munkahelyének megmentéséért tettek. Lépésről, lépésre fut fel a termelés, újra éled, él a gyár. Minden jel abba az irányba mutat, hogy sikerülhet megmenteni ezt a város és a vármegye, de az ország számára is létfontosságú működést.”