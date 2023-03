Az eset kapcsán összehívott eseményen Molnár Krisztián és Mészáros Lajos beszélt a legújabb fejleményekről. A megyei elnök azt mondta: -- Közismert a nyilvánosság előtt, hogy hosszú a hónapok óta Magyarország kormánya, Mészáros Lajos képviselő, jómagam és jóérzésű emberek sora is azon dolgozik, hogy a megye egyik legnagyobb foglalkoztatóját, a Vasművet megmentsük, annak ellenére, hogy egy magánkézben lévő cégről van szó, mely ezer sebből vérzik Gyurcsány Ferenc privatizációja óta. Fontos tenni érte, mert a Vasmű 4500 embernek és azok családjának a megélhetését jelenti. Pár héttel ezelőtt hallhattuk azt a bejelentés, hogy miniszterelnök és Magyarország kormánya segítségével több hónapra megfinanszírozza az állam a dolgozói béreket, és hogy van esély megfelelő befektető színrelépésére. Aztán most megkaptuk a nem várt hírt, ami az összes eddigi negatív várakozásunkat felülmúlta. -

Molnár bejelentette: -- Dunaújváros vezetése inkasszót nyújtott be a kokszoló számláinak vonatkozásában, abban bízva, hogy a pénzeszköz elvételével meghiúsulnak a holnapi kifizetések. Ez szerintem az aljasság netovábbja, egy aljas és kicsinyes bosszú, túl azon, hogy törvénytelen cselekmény, hiszen egyértelműen az a véleményünk, hogy jogszabályba ütközik ez az inkasszó. Azon dolgozni egy város vezetésének, hogy a dolgozók ne kapják meg a bérüket és hogy maga a Vasmű ellehetetlenüljön azt gondolom, hogy mindent kritikán aluli tevékenység. És tették mindezt úgy, hogy kezdenek napvilágot látni tevékenységüknek a tényleges háttér dokumentumai. Pár nappal a felszámolási folyamat elindulása előtt egy másfél milliárdos szerződés köttetett a Vasmű részéről avval a céggel, aki a városnak és a baloldali országgyűlési kampánynak is PR kommunikációs hátterét adta. Természetesen ezt a szerződést a felszámoló semmisnek tekinti, hiszen tényleges ellenszolgáltatás nélkülinek és túlárazottnak tűnik, sőt, ezek már olyan lépések, melyek akár a bűncselekmény kategóriát súrolhatják. Dunaújváros önkormányzata aktívan tesz a Vasmű és a dolgozói ellen. Szégyellhetik magukat. -

Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is csodálkozott a lépésen. Mint mondta: -- Megdöbbenéssel hallottam, hogy a Dunaújváros önkormányzata inkasszálta a Kokszolómű számláit, adótartozás címen. Már csak azért is, hiszen pont ez a város tett engedményt a Vasmű felé annak idején, 2 milliárd forint helyi adó átütemezése ügyében. Akkor a cél az volt, hogy a Vasmű megmeneküljön, illetve, hogy elkerüljék a felszámolást. Ennek fényében érthetetlen az egész, ahogy az is, hogy a felszámolási eljárás megkezdése előtt néhány nappal, amikor már látszódott, hogy a kokszoló gyáregység leáll, másfél milliárdos szerződést kötöttek a PR céggel. Vizsgálják a szerződéseket és a cselekedet esetleges büntetőjogi vonzatát is, hiszen egy ilyen lépés a felszámolási eljárás előtt közvetlenül tőkekivonásnak is számíthat. -