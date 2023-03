A pályázaton elnyert 62,5 millió forintból nyílik lehetőség a Vitéz Szabó István Művelődési Ház szigetelésére, és annak a légtechnikai rendszernek a kiépítésére, amely a szellőztetést és klimatizálást is ellátja a későbbiekben. A beruházás megvalósításával kisebb energia költségekkel lesz lehetőség biztosítani a művelődési ház téli üzemeltetését, a meleg nyári időszakban pedig komfortosabb helyszín biztosítható a közösségi programoknak.

Az Élhető települések pályázatán elnyert 108,8 millió forintból a kőszárhegyi faluközpont esztétikusabbá, komfortosabbá, egyben biztonságosabbá tétele a cél, plusz egy ingyenesen használható parkoló kialakítását tervezik megvalósítani.

A régi orvosi rendelő előtt, az Óvoda utca torkolatában található, régi transzformátor állomás jelenleg nemcsak a falukép szempontjából előnytelen, de korlátozza – az amúgy is keskeny utcából – a kikanyarodók számára a főút beláthatóságát. A tervek szerint az építmény helyett, a bolt mögötti részre egy földi transzformátor állomást telepítenek, ehhez viszont komoly munkálatokra lesz szükség. Át kell fúrni a 7-es főút alatt, az iparterület felől érkező nagyfeszültségű vezetéket a földben kell elvezetni az új transzformátor állomáshoz, majd onnan visszavezetni a fő utcai hálózathoz.

A beavatkozást az is bonyolítja, hogy a kistérségi ivóvíz hálózathoz tartozó mélyfúrású kút is – amely a művelődési ház mellett található – innen kapja a villamos energiát, ezért annak betáplálását is ki kell váltani. Az útátfúrás a művelődési ház előtti kavicsos park részt is érinti, mert az irányított fúráshoz egy szerelőaknára lesz szükség, amit a művelet után betemetnek. A beruházás során a bolt mögé tervezett nagy parkoló első üteme is elkészül majd.