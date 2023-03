A tavalyi évben láthatóan kezdett magához térni az ipar és a munkaerőpiac a Covid járvány után. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Fejérre vonatkozó legfrissebb elemzéséből kiderül, hogy 2 és fél százalékkal nőtt a foglalkoztatottak száma a 2022-es esztendő utolsó negyedévében. Ez jó hír, ahogy az is, hogy mindezek mellett a munkanélküliek száma pedig csökkent, mégpedig 4,4 százalékkal – az előző, 2021-es adatokhoz képest. Országos viszonylatban is jó eredménynek számít a Fejér vármegyei, ugyanis összevetve az országos átlaggal, a KSH számításai szerint a foglalkoztatottak számának növekedési üteme meghaladta azt. Sőt mi több, a munkanélküliek számának százalékos csökkenése pedig gyakorlatilag ellentétes irányú volt. A foglalkoztatási arány Fejérben 77,6 százalékos volt, a munkanélküliségi ráta pedig 1,8 százalékos – ezek az arányok szintén kedvezőbb képet mutatnak, 2022-es viszonylatban, a hazai átlagnál. Fejér az összes vármegye és még a főváros tekintetében is az egyik legkedvezőbbnek számított.

A teljes munkaidőben dolgozók havi bruttó átlagkeresete Fejérben 17 százalékkal volt magasabb, mint 2021-ben: a KSH szerint 502 ezer forint volt – ám ez sajnos nem érte el az országos átlagot, azaz a bruttó 516 ezer forintot.

Fejérben az ipari termelés 0,6 százalékkal nőtt csupán, ellenben negyedével emelkedett a vármegyei székhelyű építőipari szervezetek teljesítménye. Ez az építkezési arány országos szinten is első helyre teszi Fejér vármegyét. De már előző évben is komoly szintű építkezés indult Fejérben, ennek lehet a következménye az, hogy az épített lakások száma szintén 23 százalékkal nőtt 2022-re az előző évhez képest. Az egyéb beruházásoknál azonban már nem mondható el ez az erőteljes növekedés a tavalyi évre vonatkozóan: 12 százalékkal kevesebb beruházást regisztrált ugyanis a KSH a vármegyében.