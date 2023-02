A településen február 22-én végez munkálatokat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., mellyel összefüggően tájékoztatja a lakosságot arról, hogy a munkálatok ideje alatt az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz a vízzavarosodás következtében átmenetileg opálossá válhat, valamint nyomásingadozás és időszakos vízhiány is előfordulhat. Az ivóvíz paramétereiben más változás nem következik be, az továbbra is megfelel a szabványoknak.