A SZÉPHŐ Zrt-vel egyeztetett hétfőn Székesfehérvár önkormányzatának vezetése. Amint Cser-Palkovics András polgármester ezzel kapcsolatos facebook-bejegyzésében kijelentette: a fehérvári távhő-ellátást továbbra sem veszélyezteti az energiaválság.

Fehérváron mintegy húszezer lakás és több tucat közintézmény fűtése, melegvíz-szolgáltatása múlik azon, hogy a SZÉPHŐ stabilan, biztonságosan működjön. "Folyamatosan, tekintélyes mértékű állami támogatás érkezik a SZÉPHŐ-höz, mely lehetővé teszi, hogy maradéktalanul fenntartsuk a lakossági rezsicsökkentést a távhő és a melegvíz-szolgáltatás tekintetében." - írta a város polgármestere.

Fontos viszont minden lehetőséget megragadni a brutális energiaárak kompenzálására. Ebben segítenek a most már egy évtizednél is régebb óta működő gázmotorok is, melyek elektromos áram termelésével tudják kiegészíteni a SZÉPHŐ bevételeit.

Most viszont az önkormányzat és a Széphő minden szóba jöhető lehetőséget felmér, ami segítheti, hogy ne csak földgázzal lehessen fűteni a kazánokat, ilyen lehet például a biomasszás megoldás is. Ezeknek az átalakításoknak a költsége azonban igen magas, tehát biztosan szükség lesz külső források bevonására.