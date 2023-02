Ünnepélyes keretek között mutatták be a ContE-go elnevezésű töltőkonténert, mely akár három elektromos autó és két elektromos roller vagy kerékpár töltésére alkalmas. A töltőkonténer az ALTEO csoport e-mobilitási üzletága, az ALTE-GO, az összecsukható és speciális konténerek fejlesztésére és gyártására szakosodott Continest Technologies Zrt., valamint az egyedi villamoshálózatok kivitelezésével foglalkozó Hotta Green Energy Kft. közös fejlesztése.

– Mindig is nagyon szerettünk fejleszteni, innoválni, és immáron ez a konténer nemcsak a mi ötletünk, nemcsak mi találtuk ki: a töltős konténer létrehozása egy piaci igényre alapozott fejlesztés volt. – fogalmazott Tegzes Dániel, a Continest stratégiai igazgatója.

Kis-Márton Vidor alapító-vezérigazgató beszédében úgy fogalmazott, a Continest üzleti modellje az alap termékekből és a kifejlesztett új megoldásokból áll, melyek hozzájárulnak a cég folyamatos fejlődéséhez.

– Csak akkor leszünk életképesek, ha valami olyant csinálunk, ami máshol nincs, és ami többről szól, minthogy „összeütünk két vasat”. Magas hozzáadott értékű és valódi, világpiacra alkalmas megoldást fejlesztünk. A ContE-go esetében azon túl, hogy figyelmet fordítottunk a könnyű mobilizálhatóságra és a töltési teljesítmény egyszerű skálázhatóságára, egyéb praktikus szempontokat is szem előtt tartottunk.– mondta az alapító-vezérigazgató, utalva a felhasználóbarát kialakításra.

Cser-Palkovics András polgármester (b) úgy fogalmazott: "Nagy öröm, hogy egy fehérvári cég és helyi dolgozóinak érdeme ez a világszinten is fontos innováció."

Fotós: Fehér Gábor

Az ALTEO Csoport képviseletében Simon Anita fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettes köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, az ALTEO-val a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra.

– Partnereink és magunk is nagy hangsúlyt fektetünk a zöld megoldások megtalálására. Nagyon örülök annak, hogy a fenntarthatósági törekvés a vállalti csoportunkon túl gazdasági érdekeket is szolgál, hiszen piaci igényeknek megfelelően alakítottuk ki ezt az e-mobil konténertöltőt, ami a külföldi és a magyar vállalatok igényeinek is kifejezetten jó megoldása lesz. – tette hozzá Simon Anita.

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András a bemutatón arról beszélt, a városban folyamatosan növekszik a zöld rendszámos autók és autóbuszok száma, ezért szükséges a töltési kapacitás bővítése. Kiemelte, a ContE-go konténereknek hasznát vehetik a városban zajló építkezéseken, de akár fesztiválokon és más, elektromos töltőállomásokat igénylő helyeken is felbukkanhatnak.

Természetesen a konténertöltő tesztelése sem maradt, el: a töltéshez előkészített zöld rendszámos autót Cser-Palkovics András polgármester kormányozta a töltőállomáshoz, s néhány pillanat múlva már kezdődhetett is a töltés.