Igaz lehet az, hogy egy lakás rádiós vízóráinak cseréje, a darabszámuktól függően akár 50-100 ezer forint is lehet? - tudakolta Székesfehérvár polgármesterétől egy fehérvári lakó a közösségi oldalon. Nos, ha egy egész társasház esetében kell az órákat lecserélni, akkor kedvezményt ad a Fejérvíz. Ugyanakkor nem kötelező a vízszolgálatót választani, más is lecserélheti a lejáró hitelességű órát. Ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a rádiós leolvasás már nem fog működni, s a havi fogyasztást csak manuálisan, a lakásba bejutva tudja majd leolvasni a vízmű.

"Nemrég tudomásomra jutott, hogy a lakásokban a vízórák cseréjének a költségét a Fejérvíz a duplájára emelte. Két vízóra cseréje nagyjából 50 ezer forintba fog kerülni. Vannak olyan lakások, ahol 4 db vízóra van. Ott közel százezer forint lesz ennek a költsége. Ön szerint ilyen szintű áremelkedés elfogadható? Hogy tudják ezt a gyermeket nevelők, nyugdíjasok, egyedülállók, kis keresetű emberek kifizetni?" - tette fel a kérdést Cser-Palkovics András közösségi oldalán egy hölgy.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a vízórák cseréje nem önkormányzati döntésen, hanem jogszabályon alapul. Mivel a mérők hiteles mérési ideje nyolc év, így ilyen időközönként szükséges lecserélni ezeket a szerkezeteket. A polgármester a kérdésre válaszolva a Fejérvíz válaszát is tolmácsolta az olvasók felé. Eszerint a szolgáltató törvényi kötelezettsége, hogy a felhasználókat írásban tájékoztassa a csere lehetőségéről. Mint a szolgáltató válaszából kiderül: "A közösségek - a közös képviselők jelentkezését követően - az együttes cserére kedvezményes díjat kaptak és kapnak. A csere költségében a plombálás, a kiszállás , a munkadíj és a szerelvények, illetve a mérőóra díja is benne van. A jeladós rendszer egy modern és a felhasználók kényelmét elősegítő szolgáltatás. A felhasználó dönthet úgy, hogy a vízmérőt máshol szerzi be, ekkor a Fejérvízzel kell plombáltatnia, és a jeladós rendszerből kiesik, kivétel, ha ugyanazt a mérő típust vásárolja meg ugyanazzal a jeladóval, amit a szolgálató használ. A szolgáltató ajánlatát tehát nem kötelező elfogadnia. Célszerű egyeztetni a közös képviselővel, hiszen egy már kiépített rendszerről beszélünk, mely a város több területen működik, segítve a Fejérvíz, a Széphő és a közös képviselők munkáját. Természetesen azokon a felhasználási helyeken, ahol nincs jeladós rendszer, előre értesített időpontban hagyományos kiolvasással dolgozik a szolgáltató."