2022 utolsó hónapjaiban több tényező is rontotta a vállalat eredményességét, melyek 2023 első felében is érezhetők. A vállalat vezetése a középtávú kilátások kapcsán azonban továbbra is optimista, és fenntartja fejlesztési terveit. A hőszigetelő anyagok értékesítése éves összesítésben 38 százalékkal bővült, és a „termőre” forduló új hőszigetelő anyaggyártási beruházások lehetőséget biztosítanak a térnyerésre a nyugat-európai piacokon is.

– Az alaptevékenységünkben, a stratégiai fontosságú hőszigetelőanyag-értékesítésben szignifikáns növekedést értünk el, míg a jövő tekintetében további bővülésre adnak lehetőséget a felfutó gyártásaink, illetve az idei évben induló három új, műanyag hőszigetelő anyagot gyártó üzemünk – mondta el lapunknak Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

– Jó ütemben halad az üveg- és kőzetgyapotgyártási projektünk, mely középtávon jelentős versenyelőnyt biztosít a Masterplast számára. Várhatóan 2023-ban az év második fele lesz az erősebb, aminek egy európai épületenergetikai támogatási program megjelenése vagy egy tartós ukrajnai fegyvernyugvás további pozitív lökést adhat – tette hozzá a cég első embere.

Éves szinten a társaság árbevétele öt százalékkal bővült, és elérte a 201,8 millió eurót.