2023. január 10. napjától módosultak az ún. többgenerációs épületekben található rendeltetési egységek számának megállapítására vonatkozó szabályok.

A lakás rendeltetési egységek számának meghatározásánál már nem kell figyelembe venni a lakások önálló bejáratára és a lakások műszaki megosztására vonatkozó előírásokat, azaz a lakásoknak önálló bejárattal nem kell rendelkezniük, a lakások nyílhatnak egymásból is, átjárhatóak lehetnek.

A változást követően egy mérési ponthoz (felhasználási helyhez) továbbra is maximum 4 lakás tartozhat, de a társasházak egyéb önálló ingatlanán, azaz egy albetéten belül több, de legfeljebb 4 további kialakított lakás is figyelembe vehető.

A lakások megfelelőségét az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. § (1) bekezdésben leírt egyéb követelmények szerint továbbra is vizsgálják a Hatósági Főosztály munkatársai.

Figyelemmel a fentiekre, újra benyújthatják kérelmüket azok a tulajdonosok, akiknek az ingatlana a jogszabályi változást követően már megfelel a vonatkozó előírásoknak.

További tájékoztatást az alábbi telefonszámokon lehet kérni: 22/537-175; 22/537-675; 22/537-162; 22/537-195.