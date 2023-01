A megvásárolt cég Magyarországon, Szerencsen rendelkezik egy 4,3 hektáros, gyárépítésre előkészített iparterülettel, valamint egy előrehaladott előkészítettségű, és 14,1 milliárd forint értékű beruházási projekttel, amely megvalósítására 40 százalékos, 5,645 milliárd forint összegű vissza nem térítendő állami támogatást biztosít a Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt.



A társaság közlése szerint a Pimco Kft. százszázalékos üzletrészének megvásárlása nagyon kedvező feltételekkel jött létre, a beruházás magasfokú előkészítettsége jelentős, mintegy fél éves időmegtakarítást is eredményez a Masterplast számára. A projektcég a szükséges építési és környezetvédelmi engedélyek birtokában van, valamint a gyártástechnológia beszállítójával is előzetes megállapodásokkal rendelkezik. A 11 500 négyzetméter nagyságú új üzem évente mintegy 20 ezer tonna üveggyapot hőszigetelőanyag gyártására lesz képes, amelyben a várakozások szerint 2024 végén megkezdődik a termelés.

Amint megtudtuk: a sárszentmihályi székhelyű vállalat 2022 októberében sikeres, 9,2 milliárd forint értékű tőzsdei tőkebevonást hajtott végre azzal a céllal, hogy a friss forrást elsősorban ásványgyapot gyártásfejlesztések finanszírozására fordítsa. A mostani akvizícióval a társaság ásványgyapot gyártásfejlesztési terveinek megvalósítása immár mindkét célzott termékszegmensben, a kőzetgyapot és üveggyapot gyártás terén is elindult.

– Jó és fontos üzletet kötöttünk a stratégiai céljaink elérése érdekében. A kőzetgyapot gyártás a Market Zrt.-vel kötött stratégiai megállapodás elindításával, az üveggyapot gyártás pedig a mostani akvizícióval lépett a megvalósítás fázisába. A célunk változatlan: meghatározó hőszigetelőanyag gyártó vállalattá akarunk fejlődni a kelet-közép-európai régióban, amely egyedülálló módon a műanyag és ásványi alapú hőszigetelő rendszerek piacán is a vezető szereplők közé tartozik – hangsúlyozta Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.