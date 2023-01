Mégpedig olyan rögzített áron, ami a lakosság által fizetett mostani árnál is kedvezőbb. Ezzel csak olyan önkormányzatok tudnak élni, akik eddig nem előre lekötött, fix áras szerződéssel rendelkeztek, hanem a tőzsdei árhoz igazodva vették a gázt, vállalva annak minden kockázatát. A legtöbb nagyváros azonban érhető módon biztonsági "játékra" törekedett, így ahol lehetőség volt rá, ott megpróbáltak az elmúlt időszakban is hosszabb távú szerződéseket kötni, mert senki nem tudta, mi várható majd "gázárfronton".

Megkérdeztük a fehérvári önkormányzatot, tudnak-e élni a most megnyíló lehetőséggel.

A válaszuk szerint Székesfehérvár önkormányzata az általa fenntartott intézmények és az önkormányzati cégek esetében az érvényben lévő szerződései miatt, illetve arra tekintettel, hogy a fűtési időszak kis részére vonatkozna csak a most bejelentett intézkedés, nem tud élni ezzel a lehetőséggel. "Magát a megoldást azonban mindenképpen előremutatónak látjuk. Jó lenne elérni, hogy fix és kedvezményes áron juthassanak az önkormányzatok, intézményeik, vállalataik áramhoz és gázhoz. Ez a minden bizonnyal alacsonyabb árak mellett kiszámíthatóságot is eredményezne a települések életében.” - fogalmazott az önkormányzat megkeresésünkre.