Még az elmúlt év végén kérdeztük meg Székesfehérvár polgármesterétől, hogy várható-e 2023-ban annak a városi támogatásnak a folytatása, amely igen népszerű a vármegyeszékhelyen élő nyugdíjasok körében. Akkor a következőt válaszolta Cser-Palkovics András: - Egyelőre azt az elvi döntést tudtuk meghozni, hogy amennyiben a költségvetési lehetőségeink – tekintettel főként a drasztikus energia-árrobbanás következményeire – ezt el nem lehetetlenítik, akkor mindenképpen szeretnénk 2023-ban is megtartani ezt az időskorúaknak szóló támogatási formát.”

Nos, úgy tűnik, 2023-ban is fennmarad ez a támogatás, amint ugyanis friss posztjában a város polgármestere beszámol róla: „A 7500 forintos támogatást fenn tudjuk tartani most is, az elmúlt évek felelős gazdálkodása és tudatos költségvetései lehetővé tették, hogy a '23-as büdzsében is gond nélkül biztosítsuk az idősek települési támogatását, és egyébként a többi, eddig megszokott városi támogatást is.”

Mivel az önkormányzat nem rendelkezik teljes nyilvántartással a fehérvári nyugdíjasok személyéről, ezt az adatsort nem adja ki a nyugdíjfolyósító számunkra. Ezért is kell azt igényelni. Másrészt pedig azért, mert ha nem támogatásként adná a város a 7500 forintot, akkor jogszabályok miatt adóköteles lenne ez az összeg.

Az igénylést ennek a lapnak kitöltésével lehet megtenni: https://www.szekesfehervar.hu/.../szekesfehervari_id...

A kitöltött lapot online úton, e-papír formájában lehet a legegyszerűbben beadni. A másik lehetőség pedig, hogy amikor Városháza újranyit (január 9.) akkor a gyűjtőládába bedobható a kitöltött igénylőlap. „Bízom benne, hogy sokan élnek a lehetőséggel, Székesfehérvár örömmel adja a város megbecsülésének ezt a jelét is szépkorú polgárainak! „ – fogalmazott a polgármester.

Amint korábban megírtuk: 2021-ben 15 ezer 115 fő igényelte és kapta meg ezt a támogatást, ami összesen ‪több mint 75 millió forintot tett ki. A 2022-es évben a november 17-ig terjedő időszakban megnőtt a bekapcsolódó 65 év felettiek száma: 16 773 fő részére összesen ‪közel 126 millió forintot fizetett ki saját költségvetéséből a forrást biztosítva Székesfehérvár önkormányzata.