A 2023-as esztendő fejlesztési terveiről kérdeztük Mór polgármesterét. Fenyves Péter azt mondta:- Idén kicsit máshogyan kell készülni, mint átlagos években, így nagyobb volumenű beruházásra nem készülünk, de ettől függetlenül, ha lesznek olyan központi pályázatok, mint például a Belügyminisztérium belterületi útfelújítását célzó, abba mindenképpen belevágunk. Emellett vannak jelenleg futó pályázataink is, például a Borút területén régóta tervezett villamosítás, illetve útépítés. Van még a hulladékudvarral kapcsolatos pályázat, mely lassan lezárul.

Az új, Deák utcai körforgalommal ellátott csomópont ágait és közepét is LED-ek fénye világítja meg

Fotós: Palocsai Jenő

Mint megtudtuk, elkészült a hulladékudvar, így a tervek szerint tavasszal, egész pontosan márciusban már szolgálatba is tud állni. A tűzoltóság épülete mögötti területre a lakosság is le tudja majd tenni ingyen az előre meghatározott mennyiségű hulladékát, hogy aztán majd a szolgáltató, vagyis a Depónia munkatársai elvihessék a cég székesfehérvári központi telepére, ahol a feldolgozás történik.

Fenyves Péter elmondta, hogy szelektív- valamint zöldhulladék-gyűjtés is több lesz majd, mint eddig volt és aztán a központi telepre mennek. Móron a Zrínyi utcában a tűzoltóság mögött van a gyűjtőhely, ahol konténerekbe gyűjtik a papírt, a bútort, az elektronikai hulladékot és utána, ha megtelik a konténer, akkor viszik be a Fejér megyében található két központi gyűjtőhely közül az egyikre, vagyis vagy Adonyba, vagy Székesfehérvárra kerül a konténeres hulladék.

A Vértes Áruház melletti körforgalmat megvilágító sárga fény jelzi, hogy a város szívében is lesznek lámpatestcserék a közeljövőben

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A Dózsa utca közelmúltban történő átépítése, illetve a Deák utca körforgalmának kiépítése során már kizárólag ledes közvilágítási berendezéseket állítottak fel, ám a város több pontján még hagyományos, pontosabban magas fogyasztású, elavult lámpák, illetve izzók szolgálják a lakosok biztonságérzetét. A tervek szerint hamarosan ez is megváltozik, tudtuk meg Fenyves Pétertől, aki azt mondta: -A közvilágítás komoly költséget jelent a város számára, de kitűzött célunk tenni ez ellen. Egy energiamegtakarítás pályázatban bízva, olyan terveink vannak, hogy Mór valamennyi utcáján ledes legyen a közvilágítás, márpedig ez 1200 lámpatestet jelent a városban. A cél nem is olyan távoli, ugyanis ezt a fejlesztést december végéig be kellene befejezni, hogy mire az új villanybeszerzési szerződés életbe lép, lehetséges legyen akár 30-40 százalékos energiamegtakarítás.

Az is kiderült, hogy nem csak spórolni akarnak ezzel a móriak, hogy kevesebb legyen a számla, hanem az itt megtakarított pénzből tervezik majd kifizetni tíz év alatt, a ledesítés teljes költségét.