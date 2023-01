Törvénytelen, de értékes 56 perce

A régi zsebben maradt pénz, mit szűk napon találunk, beváltható

A magyar forint bankjegyei viszonylag gyors ütemben változtak az elmúlt időszakban, mert egyre több biztonsági elemet építettek be, vízjeltől kezdve a hologramos csíkon át a fémszálig. Az eggyel korábbi bankó is szinte ugyanúgy néz ki, de nem törvényes fizetőeszköz, ezért be kell váltani.

Ha hazatérést követően kiürítjük a zsebeinket és kiderül, hogy valaki lejárt pénzzel fizetett nekünk, könnyedén beválthatjuk a bankban és a postán is. Fotós: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Bár manapság egyre több a kártyás fizetés, illetve az okostelefonokkal bonyolított banki tranzakció, ám vannak még olyan helyek, ahol kizárólag készpénzzel tudunk csak fizetni. Egy piacon, a standok puskának nevezett összecsukható asztalai között járva,m vásárolva, megtörténhet, hogy a visszajáró egyik vagy másik eleme lejárt érvényességű bankó, de találhatunk régen használt zakóban, kabátban is ilyen pénzeket, sőt, a legrosszabb esetben egy hagyaték részét képezheti egy-két, vagy akár egy egész kis köteg bankjegy, amit a szeretett hozzátartozó kuporgatott a dunsztos üvegben a nehéz időkre, de sosem költötte el. Egy postán jártunk próbaképpen, egy lejárt tízezer forintos bankjeggyel, hogy megtudjuk, beváltható-e, illetve hogy ha igen, akkor van-e beváltási költség, valamint, hogy mi az útja, módja ennek? A postáskisasszony sajnálatát fejezte ki a dolog kapcsán, ugyanis mint elmondta, tavaly minden további nélkül elvette volna és teljes áron számolt volna vele, ha azzal fizetek, ám idén év elejétől már csak a bankok válthatják be a régi, lejárt érméket és bankjegyeket. Kifordultunk a postáról, és megkérdeztünk egy bankot, hogy valóban csak a pénzintézetek válthatják-e be a kivont fizető eszközöket, és ha igen, akkor mi ennek a menete? Az Erste Bank móri fiókjában tettük fel a kérdéseinket, ám végül PÁLOSI Márta válaszolt rájuk. A bank szenior kommunikációs szakértője elmondta: -A forgalomból a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő forint érméket és bankjegyeket az MNB lakossági pénztárában, valamint a magyarországi bankok pénztári szolgáltatást nyújtó fiókjaiban, továbbá a Magyar Posta postahivatalaiban lehet törvényes magyar fizetőeszközre átváltani. A bankok és a Magyar Posta az átváltás mellett a bevont forint érméket és bankjegyeket befizetésként is elfogadják. Ezek szerint mégiscsak lehet a postára menni a lejárt bankjegyekkel. De arra is választ kerestünk, hogy a bevonás után mennyi ideig fizethetünk ezekkel a forintokkal? Pálosi Márta úgy fogalmazott: -A bankoknál és a Magyar Postánál, jogszabályi előírás alapján, az érmék esetében a bevonás napjától számított 1 évig, a bankjegyek esetében a bevonás napjától számított 3 évig lehet magyar törvényes fizetőeszközre átváltani, illetve befizetéshez felhasználni a bevont forint érméket és bankjegyeket. Az MNB lakossági pénztárában az átváltásra az átváltási határnapig van lehetőség. Amint azt a kommunikációs szakértőtől megtudtuk, a szigorú szabályok betartása mellett vannak olyan postahivatal és bank, köztük az Erste is, aki a forgalomból bevont bankjegyeket a jogszabályi kötelezettségen túlmenően is átváltja törvényes fizetőeszközre, illetve szolgáltatásuk igénybevétele esetén fizetésül is elfogadja. Mindenki másképp csinálja, így érdemes érdeklődni mindenkinek a saját bankjánál. A megkérdezett pénzintézet esetében a régi pénz az MNB által meghirdetett átváltási határnapot megelőző hónap végéig számít törvényes fizetőeszköznek. De ha nem használni akarjuk a lejárt bankót, hanem csak beváltani, akkor sincs gond, mert ők a forgalomból bevont érmék és bankjegyek ugyanolyan címletű, törvényes forint fizetőeszközre váltását költségmentesen végzik. Tehát ha bevisszük hozzájuk a lejárt tízezrest, akkor adnak helyette egy újat, azonban ha a fizetőeszközök cseréje címletváltással jár, például a forgalomból bevontért az ügyfél más címletű forgalmast kér, akkor annak lehetnek váltási költségei, de erre csak bizonyos darabszám felett kell számítani. Mielőtt lépünk, érdemes ellátogatni a a MNB honlapjára, ahol fent vannak az egyes címletek bevonási és átváltási határnapjai.

