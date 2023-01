Immáron hatvan éve – 1963 óta – képez mezőgazdasági szakembereket a velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola, amely családias közegben, magas színvonalú oktatással képzi a jövő szakembereit. Az Agrárminisztérium – azon belül is a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum intézménye – már készül a következő tanév új diákjainak fogadására. A jelentkezési határidő ugyanis február 19-e.

Stossek Balázs, az iskola igazgatója elmondta: a velencei iskola technikusi képzésén ezúttal két szakra adhatják be jelentkezéseiket a diákok. A mezőgazdasági technikus szakon belül növénytermesztő és állattenyésztő szakmai irány választható, a kertésztechnikusi szakon pedig dísznövénytermesztő, virágkötő, valamint parképítő és -fenntartó technikus szakmai irányok. Évek óta bevált, hagyományos 5 éves képzések ezek, melyek általános iskolát követően érettségire és szakmára készítik fel a diákokat.

- Manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, hiszen lényeges szempont, hogy megtermeljük az országban magunknak mindazt, amire szükségünk van. Nagyon nagy azonban a hiány. Nemzedékváltás kellős közepén vagyunk, vagyis kiöregednek a régi szakemberek, és nagyon kellenek a fiatalok, akik átveszik majd a stafétabotot. Hasonló a helyzet a kertészetben is, ahol a paletta még színesebb, hiszen nem csak az élelmiszert termeljük meg, de a zöldfelületek kialakítása, fenntartása is fontos feladat. Hiszen ezeken múlik, milyen környezetben fogunk élni a következő évtizedekben. A szakmai szervezetektől pedig tudjuk: sok ezer álláshely van betöltetlenül, vagyis sok ezer végzett diáknak kellene most menni betölteni a helyeket a mezőgazdaságban és a kertészetekben is – árulja el az igazgató.

A Dr. Entz Ferenc képzi Velencén a jövő mezőgazdasági szakembereit

Fotós: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A velencei iskola most 128 diákot tud felvenni a következő képzési időszakra, az intézménybe egyébként jelenleg összesen 284 tanuló jár. - A technikusi képzéseink az elmúlt években egyre népszerűbbek, az érettségi és a szakma együtt ugyanis nagyon vonzó páros – teszi hozzá Stossek Balázs igazgató, s kiemeli, az iskolának vannak hagyományos hároméves képzései is, amelyek szakmai végzettséget adnak: ilyen a kertész, gazda, panziós-fogadós, valamint a kereskedelmi értékesítő, azaz az eladó.

- Szakmai oktatásunkhoz nagyon jó feltételeket biztosít az, hogy itt minden egy helyen megvan. Itt a kertészet, állattartó telep, szántóföld, gépszín gépekkel, műhelyekkel – mutat körbe az igazgató, hozzátéve: ha valaki távolabbról érkezik, akkor szintén ugyanitt, az iskola területén belül kap helyet a kollégiumban. – A létszámnak köszönhetően családias a hangulat, a pedagógusok tudnak törődni a diákokkal, s azt gondolom, ez is egy fontos szempont.