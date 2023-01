Mindenekelőtt nem árt összegezni, milyen tényezők befolyásolják az albérletek árát. Elsők között szerepel a lokáció, azaz, hogy hol helyezkedik el az adott bérlemény. Ezt követi, hogy hány négyzetméteres, illetve hogy új vagy régi építésű a lakóépület. Megkerestünk egy ingatlanszakembert, aki elmondta, hogy Székesfehérváron egy kétszobás, régebbi panellakás bérlése, amely nem a belváros közvetlen közelében található, átlagosan 90 és 100 ezer forint között ingadozik. A belvárosban a hasonló típusú albérlet ára már 10-20 ezer forinttal drágább lehet havonta; míg az újabb építésű társasházak esetében ez az ár felkúszhat egészen 150-160 ezer forintig. A legmodernebb lakások pedig már 200 ezer forintba is kerülhetnek a bérlőknek. Természetesen ezek egyike sem tartalmazza a rezsi- és egyéb lakhatási költségeket, úgymint közös költség, garázs vagy parkolóhelybérlés.

– Az egyértelműen kijelenthető, hogy a belvárosban drágábbak az albérletárak, de az a tapasztalat, hogy ott egy teljesen más réteg keres albérletet, javarészt idősebbek. Hasonlóan drágább környéknek mondható a Fő utca, a Skála környéke és Palotaváros is. Ahol viszont némileg olcsóbb a bérlés, az a Vásárhelyi út. Ugyanakkor Fehérváron nincsen akkora árkülönbség az egyes albérletek között, mint mondjuk a fővárosban, ahol 50-100 ezer forint eltérés is lehet – részletezte a szakember.

Azt is megtudtuk, hogy jelenleg a kétszobás lakások a legkeresettebbek, a korosztály azonban kimondottan vegyes. Habár több a fiatal, illetve a fiatal pár, azért a családok és az idősebbek közül is sokan albérletben élnek.

– Régebben, 15-20 évvel ezelőtt inkább csak a fiatalokat érintette az albérletkeresés, ma azonban ez a réteg kiszélesedett, átalakult a piac és megnőtt az igény az albérletekre – mondta.

Megnéztük továbbá azt is, milyen összegekkel hirdetik a tulajdonosok kiadó lakásaikat az interneten, és valóban hasonló árakkal találkoztunk, mint amiket az ingatlanszakértő is ismertetett. Volt azonban néhány különlegesebb lakás, amiért akár több százezer forintot is elkérnek havi szinten.

