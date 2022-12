A kiöntő csapadékvizek károkozásának csökkentése miatt vált szükségessé a település csapadékvíz elvezető rendszerének a fejlesztése. A beruházás során a csatornát nagyobb vízmennyiségre méretezett, beton burkolatú árokká építik majd át. A nem megfelelő méretű átereszek cseréje és a külterületi árok szakaszok profilozása is a kivitelezés része lesz, így az árkok vízszállító képessége is megnő.

A Fő úti és a Kossuth Lajos utcai vízelvezető árkok is burkolva lesznek. A Hársfa utcáról lefolyó vizeket összegyűjtő – külterületi szakaszok – profilozása is megtörténik. Szintén a megfelelő vízszállító képesség érdekében kell ezt elvégezni.

A belterületi csapadékvíz-elvezető árok burkolása így 503 métert, az átereszek cseréje 156 métert, a külterületi árok profilozása 188 métert tesz majd ki. Így valósulhat meg 847 méter hosszan a meglévő elvezető árkok korszerűsítése, részbeni burkolása és az érintett utcákban a csapadékvíz elvezetési problémák megoldása a jövőben Sárszentmihályon.