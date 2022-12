- A tervezési fázis végén vagyunk, ha minden jól megy, akkor már ebben a hónapban elindul az új ledlámpákra vonatkozó közbeszerzés- mondta lapunk érdeklődésére Bozai István városgondnok. Amint megtudtuk, az elmúlt időszakban mintegy 1500 lámpatestet már átalakítottak, ezekben már a takarékos, de kellően erős megvilágítást adó led működik. Ilyen lámpák vannak például a Palotai úton vagy a József Attila utcában, s ott a fehérváriak megelégedésére működnek. Hátra van tehát még mintegy 11 ezer 500 lámpa átalakítása, erre írja majd ki a városgondnokság a közbeszerzést. Hogy ez pontosan milyen konstrukció lesz, azt még nem lehet tudni, de a cél egy tíz éves finanszírozást jelentő konstrukció lesz, (tehát nem a városgondnokság fizeti ki előre az átalakítás költségét), s ezzel együtt 10 év garanciát is kérnek majd a led fényforrásokra.

Ha minden a tervek szerint halad, akkor a jövő nyár elején megkezdődhet Székesfehérvár összes közvilágítási lámpájának ledesre cserélése, s az elvileg 2023 legvégére be is fejeződik.

- Az alapvetően kevesebb energiát fogyasztó megoldásnak van még egy további, nagyon fontos tulajdonsága: a szabályozhatóság. A terv az, hogy este 11 órától másnap reggel 5-ig ötven százalékos teljesítményre vesszük vissza a ledeket, s ezzel további energiát, áramot tudunk megspórolni. Természetesen a gyalogátkelőhelyek környezetében a fényerőt nem csökkentjük – fogalmazott Bozai István, aki szerint a már említett Palotai úti, József utcai lámpák is így működnek, s nem jött lakossági panasz, hogy éjszaka kevés lenne itt a fény. A városgondnok is úgy tapasztalta, hogy a felére levett fogyasztás ellenére elég megvilágítást kapnak az „éjszaka közepén” is a közterületek.