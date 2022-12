Az SK On Hungary a rendkívüli infláció mellett is szeretné megőrizni munkatársai bérének reálértékét, ezért döntött úgy még az év vége előtt, hogy eképpen segíti munkavállalóit – derül ki a cég sajtóközleményéből. Ahogyan az is, hogy a döntés azokra is vonatkozik, akik jelenleg a próbaidejüket töltik vagy Komáromban vesznek részt a szakmai betanuláson.

Az akkumulátorgyár első bérpolitikai lépése az volt, amikor a közelmúltban a bejárástámogatást saját autó használatakor nettó 35 forint per kilométerről 45 forint per kilométerre, az étkezéstámogatást pedig napi nettó 900 forintról 1600 forintra emelték. A cég 2022 nyarán indította a toborzást épülő iváncsai üzemébe, decemberben pedig már a 300. új munkatárs is belépett a vállalathoz. Az akkumulátorgyár 2023 első félévére tervezi indulását; Komáromban 2018-ban tették le az alapkövet, amelyet követően kiépült a gyár, az iváncsai üzem építését 2021-ben jelentették be. A Fejér megyében épülő gyár Magyarország eddigi legnagyobb zöldmezős beruházása, mely mintegy 681 milliárd forintból valósul meg.