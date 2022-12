Az elmúlt időszak megvalósított fejlesztései mellett a további tervekről is szó esett a találkozón, melyen Mészáros Lajos országgyűlési képviselő és Oláh István polgármester tárgyaltak.

A település lakói számos megvalósult beruházást üdvözölhettek a mögöttünk álló időszakban. Nemrég megújult a település közvilágítási rendszere, valamint négy utca kaphatott új aszfaltburkolatot. A korábbi fejlesztések sorát gyarapítja a bölcsőde megújulása – ez még 2020-ban történ –, valamint a Győry-kastély turisztikai központtá alakítása, a felnőtt háziorvosi és a fogorvosi rendelő felújítása, valamint az óvoda fejlesztése is.

A gyermeklétszám folyamatos gyarapodása hamarosan újabb beruházásokat hívhat életre, ugyanis úgy tűnik, szükség lesz az óvoda további bővítésére is. Ezen kívül a tervek között szerepel az iskola felújítása, valamint a védőnői és a gyermekorvosi rendelők fejlesztése is.

Ugyancsak esedékessé vált a Győry-kastély „B” szárnyának tetőcseréje, valamint a települést érintően több energetikai pályázat is folyamatban van, ezek a faluház és a szolgálati lakások energetikai és esztétikai felújítását tartalmazzák. Az adóbevételek növelését célozva a tervek között szerepel ipari fejlesztésekhez kapcsolódó terület biztosítása és ingatlanok bérbeadása is.

– Polgármester úrral tettünk egy sétát a településen, bementünk az orvosi rendelő komplexumba, ahol az ott dolgozó háziorvossal, asszisztensekkel és védőnővel a település egészségügyi helyzetéről és a várható egészségügyi reform őket érintő vonatkozásairól is beszélgettünk. – összegezte Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, Perkátán még bőven van teendő, melyek végrehajtásához minden szükséges segítséget megkap a település önkormányzata.