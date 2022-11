Az európai emberek életszínvonala veszélybe került az elhibázott uniós szankciók miatt – mondta Rétvári Bence államtitkár a csákvári lakossági fórumon. Október elején jelentette be a nyolcadik szankciós csomagot a brüsszeli Bizottság, de hamarosan újabb korlátozó intézkedések jöhetnek. Az európai sajtó hetek óta arról cikkezik, hogy Brüsszel már dolgozik az oroszok elleni kilencedik szankciós csomagon is. A magyar kormány szerint az embargó nem működik, az orosz-ukrán háború pedig még mindig tart. Erről is beszélt az államtitkár Csákváron. Szerinte az európai emberek életszínvonala veszélybe került az elhibázott uniós szankciók miatt. Rétvári a nemzeti konzultáció fontosságát is hangsúlyozta és kiemelte, a kormány azért tart nemzeti konzultációt és fórumokat a szankciókról, hogy a magyar emberek véleményét képviselhesse Brüsszelben.