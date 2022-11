Jelentős problémára hívta fel a figyelmet a Független Benzinkutak Szövetsége. A FBSZ felmérése szerint kis kutak százai maradnak áru, vagyis üzemanyag nélkül. A lista folyamatosan bővül a felsorolt cégek között sok a Fejér megyei kút. Az ellátási zavar már most megbénítja a Martonvásár, Bakonycsernye, Kápolnásnyék, Pusztaszabolcs, Fehérvárcsurgó, Aba, Sárszentmihály településen a benzinkutakat. Ezen üzemanyagtöltő állomások közül az utolsó négy olyan, mely a ONE Benzinkút tulajdona. A cég ügyvezető igazgatóját kérdeztük a helyzetről. Horváth József elmondta: -Korábban mi nem álltunk szerződésben a Mol-lal, mert nálunk az osztrák OMV üzemanyag volt a kutakon, aztán megérkezett márciusban ez a 480-as stop, így a kinti import azonnal megállt. Erre a kormány kötelezővé tette a MOLT-t, hogy minden benzinkúttal szerződést kell kötnie, persze csak a normál benzinre és a sima gázolajra. A magyar olajcég kötött is velünk szerződést, de már akkor közölte, hogy szerződési kötelezettsége van, de ellátási kötelezettsége nincs. Vagyis eldöntheti, hogy ad vagy sem.

Mint megtudtuk, azóta úgy működik, hogy 250 cég kötött szerződést a magyar olajvállalattal, de ez sokkal több kutat jelent, hiszen a ONE is egy ezek közül, ám négy kúttal működik. Az újonnan szerződő üzemanyagtöltő állomások százainak le kellett adni heti bontásban, hogy ki mennyi üzemanyagot szeretne kérni. Horváth József cége például négy kocsi üzemanyagot kért a négy kútra, és három étig jött is, majd elkezdődtek a megszorítások. Először 66 százaléka jött a megrendelt üzemanyagnak, vagyis csak a kétharmadát kapták a megrendelt terméknek. Aztán jött ez 50 százalék a nyár folyamán és ősszel ez is lecsökkent 25 százalékra és most ettől a héttől, tehát november 21-től semmit sem kapnak.

Megkérdeztük az ügyvezetőt, hogy mennyi ideig állhat fenn ez a probléma? Horváth József elmondta: -Határozatlan ideig. Minden héten kapunk egy emailt, hogy a következő hétre mi az a mennyiség, amivel kiszolgál minket, ám ezt most határozatlan időre tette, így nem tudjuk, hogy egy hét, vagy egy hónap, vagy innentől kezdve ez így lesz a végtelenségig. Tagja vagyok a Független Benzinkutak Szövetségének és nálunk elég aktív a közösség. Ezzel a mostani megoldással több gond is van. Az egyik, hogy mikor mi nem tudunk adni benzint, mert nincs miből, akkor a vásárló tömeg betódul a MOL kútra, illetve a többi, színes kútra. Viszont ott a tartálykapacitás és az ellátási kapacitás kevés, ezért előfordulhat, hogy hiába mennek be a MOL kútra az emberek, mert hiába van ott 20 ezer literes gázolajtartály, ha napi 40-50 ezer liter megy el, mert a környékbeli kis kutak nem tudnak kiszolgálni Szóval ez az állapot nem jó senkinek.

A FBSZ fórum oldalán volt egy eset. Ma reggel egy hölgy akart tankolni Fehérváron, de nem tudott. Megállt a MOL kúton az elkerülőn, ám ott elfogyott a gázolaj, ment tovább, Fehérvárcsurgóra, de ott sem volt ahogy Bodajkon sem, így végül Bakonycsernyén tudott tankolni 10 liter gázolajat.

Van-e erre megoldási javaslatuk, kérdeztük a One tulajdonosát? Horváth így felelt:-Nagyon sok javaslatot tettünk már a kormánynak ezzel kapcsolatban. Már eleve azzal nem értünk egyet, hogy ránk van terhelve az egész. A MOL kötött velünk szerződést és 480 forintért adja nekem az üzemanyagot, amit én annyiért tudok csak eladni, ám nem szállítja ki nekem, ahogy eddig, vagyis nekem kell fuvaros fogadni, aki 6 forintért vállalja a kiszállítást literenként, tehát már eleve 6 forinttal többet fizetek az üzemanyagért, mint amennyit ért el tudom adni. Persze amig volt mit, ugyanis a korábbi hetekben már csak egy kocsival kaptam, most meg semennyit. Az import az ársapka miatt áll, és történhet bármilyen hiba, vagy éppen egy bomba becsapódás Ukrajnában, vagy gyárleállás bármilyen okból, és a MOL abban pillanatban nem tudja ellátni az országot. Eközben a stratégiai kőolaj- és üzemanyagkészletek egyfolytában fogynak, hiszen egész évben újra meg újra hozzá kellett nyúlni. A mi javaslatunk a szövetség részéről már régóta az, hogy tegyünk szociális alapra a kedvezményt, hiszen miért igazságos, hogy a nyugdíjas suzukis ugyanannyit fizet, mint a 40 milliós autócsodát hajtó ember.

Megkérdeztük Horvát Józseftől azt is, hogy hogyan tudják fenntartani a kutakat és a dolgozókat? Az ügyvezető elmagyarázta: -A kormány adott egy hitelt márciusban, hogy aki a veszteséget nem bírja, az abból finanszírozza. Mi fel is vettük, most ebből finanszírozzuk ezeket a dolgokat, de ezt három év múlva vissza kell teljes egészében fizetni, de még nem tudjuk, hogy ezt a plusz költséget, mikor és mivel fogjuk megkeresni?

A kutak kaptak a kormánytól 20 forint támogatást, ám ez a ONE esetében úgy néz ki, hogy közel 170 millió forint a veszteség, és ehhez adott a kormány 60 millió támogatást. A maradék 110 millió forint pedig hitel, és ha így megy tovább, akkor a veszteség csak nő.