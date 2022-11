Végéhez ért, így hivatalosan is lezárult Gárdonyban az az európai uniós forrásból megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztés, melyet 100 százalékos, vissza nem térítendő, 542,30 millió forintos támogatásból valósíthatott meg a város az elmúlt években. A pályázat elnyerése is nagy esemény volt, ahogy az is, amikor kiderült, hogy a rezsiárak emelkedése alapjaiban rázza meg az önkormányzatok működését. Ekkor ugyanis Gárdony vehetett egy nagy levegőt, mert a fejlesztéseknek köszönhetően lényegesen kisebb és kevesebb nehézséggel számolhat az előttünk álló télen. Erről is szólt Tóth István polgármester a csütörtöki projektzáró eseményen.

A beruházás során a hőtávrendszert fejlesztették, mégpedig úgy, hogy fúrtak egy újabb – második – termálkutat 1150 méter mélyen. Ez a rendszer a már meglévőre csatlakozik, s a termálvíz hőenergiáját hasznosítja. Az energetikai fejlesztés másik nagyvolumenű beruházása volt a fotovoltaikus, azaz napelemes rendszerek telepítése a város több intézményére.

- Ilyenkor már könnyű szívvel mondjuk, hogy megvan! Sok nehézség volt ugyanis a pályázat kezdeteitől egészen a fejlesztések megvalósulásáig. Óriási eredmény ez a városnak – fogalmazott a polgármester, visszautalva a kezdetekre: 2008-ban kezdték el ugyanis a rendszer fejlesztését, 2010-ben adták át az első ütemet. – Nagy lehetőséghez jutott az új pályázattal a gárdonyi közösség, több helyi intézmény válláról vettük le ugyanis ezzel a fejlesztéssel a gázzal fűtés, elektromos áram költségeit. Ez a város életében nagyon fontos, így lesz egyre élhetőbb. Pillanatnyilag úgy néz ki, tudjuk finanszírozni a város kiadásait. Nem mellesleg arra készülünk, hogy újabb fejlesztésekkel a későbbieken bővítjük a rendszert.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is örömét fejezte ki. Elmondta: köszönet illeti a város mellett a Fejér megyei közgyűlést is, amely segítette a pályázat elnyerését.

– A napenergia mellett a geotermikus hő játszhat jelentős szerepet Magyarország „energiamixében”, amelynek egyszerű földrajzi, geológiai oka van: a földkéreg itt, alattunk az egyik legvékonyabb a földön. Így, ahogy haladunk a mélybe, gyorsabban emelkedik a hőmérséklet, mint máshol. Ráadásul máshol – például Izlandon -, „zaklatott” földkéreggel találkozhatunk, itt ilyennel nem kell számolnunk.

A több mint félmilliárdos fejlesztés kapcsán Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke rámutatott: egy ilyen projekt megvalósulása több mint sikeres – nagyfokú előrelátást, okos tervezést és előregondolkodást mutat, hiszen látható, hogyan szabadultak el az uniós szankciós politikának köszönhetően az energiahordozók árai.

- A megyei önkormányzat mindig partner a hasonló pályázatokban. Gárdony térsége, a Pannónia Szíve – egy-két kivételtől eltekintve – nem arról híres, hogy a homokba dugja a fejét, másra mutogat és segélyekért folyamodik állandóan, hanem teszi a dolgát, dolgozik, fejlesztési elképzeléseket szolgáltat, valósít meg – tette hozzá az elnök, kiemelve a rezsiköltségek csökkentése mellett a fejlesztés környezetvédelmi hasznosságát is. – Terveink szerint évi 212 tonnával csökken ezzel a város szén-dioxid kibocsátása. A megtérülés kapcsán pedig vélhetően újraszámolhatunk, ugyanis kezdetekkor még 5-10 év megtérülési idővel számoltunk, de látva a mostani energetikai helyzetet, ez sokkal hamarabb bekövetkezik.