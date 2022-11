Az immár hagyományosnak számító programsorozat célja, hogy lehetőséget teremtsen a vállalkozók és a lakosság számára, hogy közvetlen közelről megtapasztalhassák, milyen példaértékű vállalatok működnek Magyarországon. A korábbi évekhez hasonlóan idén is olyan hazai cégek mutatkoztak be, amelyek innovatív, high-tech, zöld, valamint okos megoldásokat alkalmaznak működésük során, és ezzel versenyképessé teszik az országot. Az esemény egyúttal lehetőséget teremt a vállalatok munkaadói, társadalomszervezői és közösségépítő szerepének bemutatására is.

Fehérvárt képviselte a programon a Videoton EAS Kft. és a Macher Zrt. Csatlakozott a programhoz a dunaújvárosi DaruSín Kft. és az Épduferr Nyrt., valamint virtuális gyárlátogatásra várta az érdeklődőket a kőszárhegyi Simon Plastics Kft. és a szabadbattyáni LogSol Kft.

A személyes gyárlátogatások betekintést nyújtottak a technológiai újításokba, valamint az érdeklődők a speciális munkafolyamatokat is testközelből megismerhették. Akik pedig a virtuális gyárlátogatást választották, azok készülékük képernyőjén keresztül járhatták be az egyes gyárakat, s tudhattak meg érdekes információkat a programhoz csatlakozott vállalatok működéséről, profiljáról.