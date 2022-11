Adományátadással egybekötött szakmai napot tartottak pénteken a Köfém Oktatási és Művelődési Központban. A megnyitón az Arconic Alapítvány nevében 25 ezer dolláros adományról szóló plakettet adott át Varga Zsuzsanna, az Arconic-Köfém ügyvezető HR vezetője Simon Józsefnek, a Köfém Művelődési központ igazgatójának, aki köszönetet mondott a mintegy 7,5 millió forintos támogatásért, s kiemelte, jó helyre került az adomány.

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Az alapítvány pályázati kiírása találkozott a helyi érdekekkel, így tovább tudjuk fejleszteni a város közösségi életét az elkövetkező időszakban is. A fémkohászati szakmai nap is ezen támogatás keretében valósult meg. Nagyon fontos, hogy kiváló minőségű termékeket csak szakértő kollégákkal tudunk előállítani, így nagyon fontos az együttműködés, amibe beletartozik a város, a közösség és a szakemberek együttműködése. – fogalmazott Varga Zsuzsanna.

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A programok az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülettel együttműködve valósultak meg. Kóródi István, az Arconic-Köfém öntödevezetője, az OMBTKE tagja arról beszélt, a szakmai nap ezúttal a fenntartható fejlődés tematikája köré épült.

– Hálásak vagyunk, hogy Székesfehérvár adhat otthont ennek a nagyívű rendezvénynek. Azt gondolom, a fémkohászat, a könnyűfémmű összenőtt Székesfehérvár nevével, hiszen hosszú évtizedekig több ezer embernek és családnak biztosított megélhetést. A létrejött cégek ma is rengeteg család megélhetését biztosítják, emellett a társadalmi felelősségvállalásban is kiemelt szerepet vállalnak, akár a kultúra, sport, egészségügy és a környezetvédelem területén is. – tette hozzá a megnyitón Mészáros Attila alpolgármester.

A szakmai előadásokat követően állófogadással és szakestéllyel zárult a XXI. Fémkohász Szakmai Nap.