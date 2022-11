Friss bejegyzésében Székesfehérvár polgármestere azokat a fejlesztéseket mutatta be, amelyek kifejezetten a megyeszékhely óvodáit érintik.

Az összegzésből többek között kiderül, hogy közel 25 millió forintból újította meg az önkormányzat az Árpád úti óvoda homlokzatát és lábazatát. A Gyöngyvirág Óvodára igen komoly összeget, 110 milliót költöttek, ebből felújították az elektromos hálózatot, lecserélték a bejárati ajtókat, 8 helyiségben padlót cseréltek és 1800 négyzetméternyi kazettás álmennyezet is készült. A Ligetsori Óvodában 12 millió forintból a padlót, az ajtókat tették rendbe, emellett további 2 millió forintból hozták helyre az ovi kerítéseit, a hibás elemek cseréjével és a teljes kerítéssor festésével.

Mintegy 40 millió forintból felújították a Tolnai utcai óvoda elektromos hálózatát, emellett új biztonsági kamera- és beléptetőrendszert is telepítettek, valamint az álmennyezet is megújult. Az Ybl lakótelepi oviban 10 millió forintból az udvar rendezték, a régi udvari játékokat vagy elbontották, vagy felújították, beszereztek számos új játszóeszközt és megszüntették az elavult, balesetveszélyes terméskő burkolatot.

" Ez az év nem tartozik a legkönnyebbek közé, de örülök és büszke vagyok arra, hogy még a mostani körülmények között is sikerült haladnunk a városi intézmények saját, önkormányzati pénzből történő felújításával, korszerűsítésével!" fogalmazott Cser-Palkovics András, aki a bízik benne, ha nem is ilyen nagyságrendben, de kisebb munkákkal 2023-ban is tudnak majd haladni, saját, önkormányzati forrásból is.