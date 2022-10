Hívhatjuk „ársapkás” vagy maximált árasnak is azt a hét terméktípust, amelyet – ha jókor vagyunk jó helyen – ma tavalyi áron vásárolhatunk meg a magyar boltokban. Érdemes részletezni mely termékekről is van szó, ugyanis speciális jogszabályok vonatkoznak rájuk – mutatott rá Ulcz Miklós fogyasztóvédelmi szakember:

- A finomított kristálycukor vagy fehércukor például ebbe a körbe tartozik. De nem vonatkozik az ársapka az ebből a cukorból készült porcukorra, kockacukorra, süvegcukorra és a kandiscukorra sem. Ha tehát azt látjuk, hogy a kristálycukor olcsó, s ezek a termékek mellette viszonylag drágák, akkor a kereskedő korrektül járt el. Ezekre ugyanis nem vonatkozik a maximált ár, azokat piaci áron értékesítheti.

A másik fontos termékkör az úgynevezett BL 55-ös fehér liszt. A fogyasztóvédő rámutat: ennek a liszt típusnak például a bio változata is maximált áras, tehát ezt is tavalyi áron kell értékesítenie a kereskedőnek.

A finomított napraforgó étolajnál már lehetnek érdekességek: - A szabály vonatkozik az Omega 3-mal és a D-vitaminnal dúsított olajokra is, de csak kimondottan a 100 százalékosan napraforgó finomított étolajokra. Amelyeket azonban már repcével, olívával vagy bármi mással kevertek, azokra már nem – hangsúlyozza a szakember.

A hústermékek területén is érdemes nyitott szemmel járni: - A jogszabály szerint a házi sertéscomb árát kell meghatározott áron tartani. Ebben a kifejezésben a „házi” szó azt is jelenti, hogy a vadhús termékekre tehát nem vonatkozik a kitétel. Viszont beletartozik e termékkörbe a csontos, a bőrös, a filézett, a szeletelt, a darabolt és a darált sertéshús is, de csak a tiszta sertéshús! Ami már mással kevert – lapockával például -, arra már nem vonatkozik a kötelező ármaximalizálás. Ellenben a jogszabály vonatkozik a nyers, a hűtött s a fagyasztott változatra is. A mélyhűtőben lévő sertéscomb tehát épp úgy ársapkás, mint a sima hűtőben, illetve a hentespultban nyersen árult sertéscomb is.

A csirkefarhát és a csirkemell szintén fogós kérdés: - Ebben a termékkörben is kizárólag a meghatározott rész – mell vagy farhát – tartozik a jogszabály alá. De itt is hatósági ár alá tartozik minden csirkemell típus, akkor is, ha csontos, ha bőrös, darabolt, szeletelt, filézett vagy darált. S itt is lehet friss, hűtött vagy mélyhűtött – mindegyikre alkalmazni kell a hatósági árat. A farhát esetében a farhát és a hát részre is külön vonatkozik a szabályozás.

A tej esetében kimondottan az UHT (ultrapasztőrözött) 2,8 százalék zsírtömeg-tartalmú tejre vonatkozik a szabály – azon belül a bio és a laktózmentesre is. Viszont nem vonatkozik már az ízesített tejekre – hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédő.

Mit mond a jogszabály az árak meghatározásával kapcsolatosan? – merül fel a kérdés. – Azt mondja, hogy ezeknek a termékeknek az ára nem lehet magasabb, mint 2021. október 15-én alkalmazott ár. De lehet egy kivétel: ha az adott kereskedő pont ezen a napon akciót hirdetett éppen – vagyis rendkívül alacsony volt éppen akkor az adott termék ára -, akkor a promóciót megelőző árat kell alkalmaznia az üzletnek – tudtuk meg.

Az üzletben tartandó mennyiségeket sem bízza a véletlenre a jogalkotó: a szabály ugyanis kimondja, hogy akkora mennyiséget kell tartani az ársapkás termékekből az üzletben, mint amekkora mennyiséggel 2021. október 15-én rendelkezett. Joggal jöhet a kérdés, mi van azokkal az üzletekkel, amelyeknek ezen a napon nem volt készlete vagy éppen még maga az üzlet sem létezett? Akkor – mutatott rá a fogyasztóvédelmi szakember -, a Központi Statisztikai Hivatal által azon a napon meghatározott árat kell alkalmaznia.