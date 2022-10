– Már nem egyetlen busz egy hónapos kipróbálásáról beszélünk, hanem itt sorakoznak szépen egymás mellett az Ikarus helyi gyárában készült járművek. Ez a mostani demonstráció is nagyon jól bemutatta, miről is szól ez a mostani Zöld Busz Program – hangzott el Steiner Attilától, az energetikáért felelős államtitkártól. – A cél, hogy Magyarországon egyre elterjedtebb legyen az elektromos közlekedés. A közösségi közlekedésben nagyon nagy szerepet szánnak az elektromos közlekedésnek, ugyanis a helyi emisszión nagyon sokat tud csökkenteni az elektromos buszok alkalmazása. A közlekedés területén még van mit pótolni az emisszió csökkentésének érdekében. Ha még azt is hozzávesszük, hogy a helyben megtermelt elektromos áramot használjuk fel a buszok üzemeltetéséhez és nem a messziről hozott fosszilis üzemanyagokkal hajtott tömegközlekedési eszközöket használjuk a mindennapi utazásaink során, már rengeteget tettünk az ügy érdekében – tette hozzá. Mint elhangzott, a középtávú tervek között szerepel, hogy Magyarországon még több, mint ezer buszt szeretnének a helyi közlekedésben lecserélni és elektromos buszokat forgalomba állítani.

A csütörtöki esemény jelentős momentum volt Székesfehérvár életében. Ahogy Cser-Palkovics András, a város polgármestere fogalmazott, volt néhány kiemelkedő évtized, akkor ugyan még nem az elektromos buszok tekintetében, de az Ikarus buszok vonatkozásában. Majd volt egy átmeneti időszak. Most ismét, az Ikarus által gyártott, tizenkét darab elektromos busz fehérvári forgalomba helyezésének vagyunk a tanúi. A polgármester szerint is azért nagy szó, mert egy ipari tudás és hagyomány él tovább a város életében. Cser-Palkovics András beszédében jelezte az államtitkár és a vezérigazgatók felé, hogy az önkormányzat készen áll a további együttműködésre, akár új autóbuszok beszerzése, akár újabb technikai újdonságok bevezetése tekintetében. – Arról nem is beszélve, hogy “trendi” lett a fiatalok között az elektromos buszokkal közlekedni – mondta Cser-Palkovics.

Beszédeikben mind Weingartner Balázs, a Humda Zrt. elnök-vezérigazgatója, mind Kruchina Vince, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója egyetértettek abban, hogy a programban résztvevő összes fél hozzáállása és előre tekintése kellett ahhoz, hogy a célt ilyen sikeresen elérjék. Az elmúlt néhány hónap tesztjei és eredményei azt mutatják, hogy jó irányba halad a tömegközlekedés elektromos fejlesztése. Az ebuszok fenntartása és üzemeltetése is jóval kedvezőbb a hagyományos üzemű buszokkal szemben.

Tankó Zoltán, az Ikarus GLOBAL Zrt. vezérigazgatója külön megköszönte a Volánbusz Zrt. sofőrjeinek a törődést, ahogyan a buszokkal foglalkoznak. Azt, hogy megtanulták az elektromos buszokat szakszerűen vezetni. 0,9 kWh/km alatt teljesítettek a buszok, ami nemzetközi szinten is egy rendkívüli teljesítmény.