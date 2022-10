Eddig csak városok, községek főterein, illetve fesztiválok alkalmával láttunk olyan szelfipontokat, amelyek mellett szívesen fotózkodtak a látogatók. Most azonban már egy gárdonyi ültetvényen is találhatunk ilyet, s két kosár alma szedése közben szintén megmutathatjuk a nagyvilágnak, mekkora munkában vagyunk. A Borbás kert szelfipontja a gárdonyi gyümölcsös szélén igazi látványossággá vált.

- Általában a vásárlók adják az ötleteket, így volt ez a szelfipont esetében is – mondja Borbás Edit, őstermelő, aki 2021-ben Aranykoszorús Gazdaasszony Díj kitüntetést kapott. – A gyermekeimtől kaptam születésnapomra, mert tudták, hogy vágyom egy ilyenre. A szelfipont mobil, tehát át lehet vinni majd más ültetvényekre is – tette hozzá kérdésünkre a gazdasszony. Aki meglepődve tapasztalta, hogy nem csak a fiatalok, de az idősek is szívesen fotózkodnak a nagy felirat mellett.

Az idei esztendő a gazdálkodó számára igen vegyes volt, tudtuk meg. - A szamócatermésünk nagyon jó volt, leszámítva a csökölyit, melyet elvert a jég. A cseresznye közepes terméssel érkezett, a meggy azonban gyenge volt sajnos. A sárgabarack abai ültetvényén fagykár volt, ezért gyenge végeredményt hozott, viszont a fehérvári jó, a gárdonyi pedig nagyon jó eredményeket produkált. Az őszibarack szép, de gyenge termést hozott. A szilva nagyon jól és szépen termett idén, az almatermés azonban vegyes volt: az egyik kertben rekordszámon termett, a másikban viszont nagyon gyenge volt. Datolyaszilvánk közepes, a most érő birsalma pedig normál átlagot hozott.

Fotós: S. Töttő Rita

Az idei gyümölcsszezon a birsalmával le is zárul, még pár hét és vége, majd pedig – a természet számára - jöhet a jól megérdemelt pihenés.