A minisztert Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, valamint a kormánypárt helyi vezetése fogadta a Vasmű úti irodaházban.

Mészáros Lajos az előzménnyel kapcsolatban elmondta, az energiaárrobbanás, ami az ukrán-orosz háború és a brüsszeli szankciós politika miatt következet be, nehéz helyzetbe hozta a vasműt is. Ez odáig vezetett, hogy augusztusban le kellett állítani az egyik kohót, a közelmúltban pedig a másikat is, így gyakorlatilag megszűnt az alapanyaggyártás. A kohók újraindítása bizonyos időlimithez van kötve.

- Országgyűlési képviselőként az a prioritás számomra, hogy Dunaújváros meghatározó foglalkoztatója, a vasmű működjön, továbbá kapják meg a fizetésüket az emberek, és ne legyen tömeges munkanélküliség. Ezért fordultam a kormányhoz, nemrégiben Orbán Viktor miniszterelnökkel és Palkovics László miniszterrel is beszéltem erről, tájékoztattam őket a kialakult helyzetről, és jelezték, hogy azt mondták, hogy hamarosan számítani lehet valamilyen segítségre – mondta a képviselő.

Palkovics László arról szólt, hogy a hazai iparstratégiában továbbra is kiemelt helyen szerepel az acél. Magyarországnak két acélműve van, az egyik a mi vasműnk, ami azon túl, hogy 4500 embert foglalkoztat, további 15 ezer dolgozó tevékenysége kapcsolódik hozzá. Azt is kiemelte, hogy sajnos a működése nem egyszerű, egy elrontott privatizációval kell szembesülni: már azt is nehéz tudni, hogy ténylegesen kik a tulajdonosok, arról nem is beszélve, hogy nincs is igazán legitim vezetése a cégnek. Mivel magánvállalat, tetszőleges módon nem tudja támogatni a kormány, de megvizsgálják, hogy milyen módon nyújthatnak segítséget kívülről annak érdekében, hogy tovább működhessen a vasmű. A miniszter azt is vázolta, hogy a szakág Európában az úgynevezett zöld acél (mint szerkezeti anyag gyártásának) iránya felé halad, és a hazai acéliparban is ezt az átalakulást kívánják véghez vinni a jövőben. Ahhoz, hogy a vasmű is egy zöld acélművé váljon (és biztosított legyen a hosszú távú működése), feltétele, hogy most működjön tovább, az átállást ennek eredményéből, illetve kormányzati támogatásból lehet finanszírozni, és ugyanilyen szükség van a szakemberek tudására is.

Palkovics László elmondta, felmérik, hogy milyen formában tudják ezt az átmeneti időszakot a jelenleg fennálló környezetben támogatni, és várhatóan a jövő hétre olyan javaslatokat dolgoznak ki, amelyekkel az elkövetkezendő hónapokon át tudják segíteni a vasműt.

A teljes cikket a duol.hu felületén olvashatják, melyben szó esik a támogatás összegéről és a munkavállalók jövőjéről is.