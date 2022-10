Ha nem is azóta, mióta világ a világ, de mégiscsak szerves része a magyar életnek a klasszikus 11,5 kilós propán-butánnal töltött gázpalack. Ott van a strandon a csemegekukorica-főző és a vattacukorkészítő kiskocsijában, de ott van az ideiglenesen vagy éppen állandóan fűtött helységekben felállított égőfejek, konvektorok közelében, és persze a földgázhoz képest más fúvókákkal működő gáztűzhelyek mellett. Ha ez a felsorolás nem lenne elég magyaros, hozzátehetjük, hogy ismét egyre több helyen ott csillog az ütött-kopott, de még viharverten is szinte ezüstös, henger alakú test az üstházak, bográcsok gázzsámolyai mellett, a disznóperzselőt, pontosabban pörzsölőt kezelő böllér keze ügyében.

Optimális égési feltételek esetén tiszta kék láng tör elő az öntöttvas zsámolyból, ám sajnos ez az élmény egyre kevesebbeknek adatik meg

Fotós: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Vagyis ott lenne, ha lenne, ám egyre nehezebb hozzájutni. Több kereskedést is felhívtunk, hogy mi a helyzet ma PB-palack ügyében? Többen nem kívántak hozzászólni a témához, ám addig keresgéltünk, amíg a megye két különböző pontján is válaszokat kaptunk a kérdéseinkre. A Székesfehérváron működő Alba Iparigáz Kft. vezetője például egyből olyat tudott mondani, ami jól érzékelteti a jelenleg fennálló problémákat. Lidermajer Krisztián úgy fogalmazott: - Mi már nem foglalkozzunk PB-palackokkal, de azt mi is látjuk, hogy iszonyatosan sokan keresik. Rengeteg hívás fut be hozzánk ezzel kapcsolatban nap mint nap, annak ellenére, hogy már nem forgalmazzuk. De mi is úgy álltunk le az eladásáról, hogy a megmaradt készletet megtartottuk magunknak. Ha úgy alakulnak az energiaárak, illetve bármilyen változások történnek, legyen annyi gázunk, amivel ki tudjuk fűteni a telephelyet.

A cégvezető hozzátette: - Ameddig forgalmaztuk, addig nagyságrendileg 5 ezer forint környékén járt az ára. Most úgy 7-8 ezer, plusz a sallangok, szóval 30-40 százalékos drágulásról mindenképpen beszélhetünk. A másik jelentős változás, hogy nemcsak drágább ez a fajta gáz, mint korábban, hanem hogy a 11,5 kilós palackba néhány szolgáltató akár egy kilóval kevesebb töltetet tesz.

Ezt nemcsak az internetes hirdetések és a cseretelepek némelyikén felfedezhető 10,9 kilót mutató címkék erősítik meg, hanem a móri Gáz veled cseretelep vezetője is. Horváth Márk ezzel kapcsolatban elmondta: - Már magának a szolgáltatónak is veszteséget okoz, ha továbbadja a lerakatoknak a palackot az állam által meghatározott fix áron. Sőt, még az sem éri meg neki, ha viszonteladók nélkül ő maga értékesíti a PB-vel teli palackokat, ezért inkább sokszor azt mondja, hogy nincs.

Úgy alakul a PB-piac, hogy csak speciális módon tudják túlélni a forgalmazók az ársapkát. Az egyik a kisebb töltet. Mivel a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a hatósági árat garantáló szabályok kifejezetten a 11,5 kilogrammos palackokra vonatkoznak, ezért egy töltetmódosítást jelző címkével megváltoztatták a palack kategóriáját. Az ekként töltött palackok ára 8-10 ezer forint között mozog, vagyis a hatósági áras változatnak a kétszeresét is elkérhetik egy ilyen csomagolási egységes gázért. Létezik még egy elfogadott módja az árusításnak, amire talán a jogalkotó sem számított. Van olyan kereskedő, aki továbbra is teljes töltetes, vagyis 11,5 kilogrammos PB-gázt árul, viszont, hogy ne menjen csődbe, kiszolgálási díjat számol fel, ezzel kompenzálva a hatósági ár miatti kiesését.

A móri forgalmazó azt is elárulta, hogy van olyan, hogy rendel 10 palackot és meg is jön a Flaga telephelyéről, de néha akár egy hétnél hosszabb szállítási idővel kell kalkulálnia. Vagyis van gáz, csak nem sok, illetve nem annyi, amennyire szükség lenne. Horváth Márknak feltettük azt a kérdést, hogy túl az ársapkán van-e bármilyen más oka annak, hogy kevés a palack a piacon. A kereskedő így felelt: - Régen volt egy időszak, amikor hatalmas propán-bután mizéria volt, mert 3500 forintért lehetett venni egy 11,5 kilós palackot. Annyira sok ember számára úgy tűnt, hogy megéri palackot cserélni, hogy még az is elővette az otthoni gázpalackjait, aki már sok-sok éve nem használta őket. Ez azért gond, mert ezeket a palackokat bizonyos időközönként ellenőrizni kell. Márpedig a sok éve, évtizede eltűnt palackokat nyomáspróbára kellett vinni, ami idő és költség, így akkor is voltak fennakadások az ellátási láncokban. Most hasonló a helyzet, csak most a covid és a háború tovább generálja a problémát, ugyanis most, ártól függetlenül megint elkezdett mindenki tartalékolni. Olyan emberek is palackot vesznek, illetve cserélnek, akik egyáltalán nem használnak PB-palackot. Ők csak azért tartják, hogy a biztonság kedvéért legyen otthon. Az se baj, ha nincsen hozzá készülék, a lényeg, hogy legyen tartalékban, hiszen ki tudja, mit is hoz a jövő? És van még egy tényező, ami szintén befolyásolja a PB-piacot, ez pedig maga a göngyöleg, vagyis a palack. Hiszen minden drágul és ezzel párhuzamosan maga a palack is. A MOL-nál 5200 Forint elvileg maga a palack, vagyis annyi lenne, de nincs, vagy csak nagyon kevés. Mindent összefoglalva van gáz is, palack is, csak nem sok.

Az árakkal kapcsolatban az a tapasztalata Horváth Márknak is, hogy csak az elmúlt időszakban 30 százalékos volt a drágulás, és természetesen ez a tendencia nem csak a PB-gázra vonatkozik. A móri cseretelepen nemcsak PB-palackokat forgalmaznak, hanem sok egyéb gázt is. A móri kereskedő ezekkel kapcsolatban is szolgált adatokkal: - Szénsavnál, illetve a műszaki gázoknál is van ellátási probléma, ahogy drágulás is. Amikor elkezdtem ebben dolgozni, vagyis úgy 5 évvel ezelőtt, ahhoz képest most minden minimum a duplájába kerül. A ritkább, értékesebb gázokért pedig majdnem háromszoros árat kell fizetni, szóval szépen lassan kúszik fel minden. A covidos és háborús helyzet óta többször is volt áremelkedés, ám ehhez tudni kell azt, hogy egyetlen jelentős argonfejtő üzem van Európában és az éppen Ukrajnában található. Ehhez hozzátartozik az az információ is, hogy állítólag az oroszok megrongálták ezt az üzemet, emiatt máshonnan, messzebbről kell beszerezni a gázokat, méghozzá a magas üzemanyagárak mellett.

A fehérvári gázforgalmazó is többféle gázt kínál eladásra, ezekről is érdeklődtünk, és mivel kapcsolatban áll a Messer-rel, rákérdeztünk az orvosi gázokra is, hogy azokból folyamatos-e az ellátás, és hogy mennyire mozdultak el az árak?

Lidermajer Krisztián azt mondta: - Háromszor vagy négyszer emelt árat a német gyár és vannak olyan hegesztés-technikában vagy laborokban használt argon, oxigén, kevert gázok, amelyek 100, és vannak, amelyek csak 50 százalékkal drágultak. Az orvosi gázok árváltozásairól nem tudunk nyilatkozni, ugyanis a covid alatt úgy alakult a helyzet, hogy az ilyen anyagokat már csak a gyártó forgalmazhatja, vagyis sem nálunk, sem a versenytársaknál nincs orvosi gáz. Ez a döntés iszonyat nagy fejetlenséget okozott az elmúlt években. Amíg régen lehetett tartani helyben orvosi gázokat, sokkal biztonságosabb volt az ellátás. Ezen mindenképpen érdemes lenne változtatni.

Egy olvasónk az otthoni tartályok gázzal való feltöltés problémáiról számolt be. A gázt most megvenni is nehéz, hát még hazajuttatni és ott egy nagy gyűjtőbe termelni. Arról már nem is beszélve, hogy veszélyes is.

Lehet-e és szabad-e otthon fejteni, kérdeztük a móri forgalmazótól. Horváth Márk azt mondta: - Mindent meg lehet csinálni, de propán-butánnál ez fokozottan veszélyes. A házi töltések nem véletlenül torkollanak olyan gyakran katasztrófába. Móron is több embernél robbant már fel gázpalack, mert töltögetés során elég egy óvatlan pillanat, és megvan a baj. Szóval otthon fejteni lehet, de egyáltalán nem szabad. A magyar ember nagyon ügyes és nagyon leleményes, de életek forognak kockán a folyósított gáz házilagos töltögetése során.