Nem meglepő: mindegyik fejlesztés a közúti közlekedés korszerűsítését és a biztonságát szolgálja. Ezúttal 1500 méter hosszan újulnak meg Gárdonyban utcák.

Szemere Bertalan utca, Gárdony

Fotós: S. Töttő Rita

- Az önrésszel érintett 9 utca esetében a költségek 30 százalékát a nyaralók állják, a többi, azaz a fennmaradó 70 százalék pedig az önkormányzatot terheli - tudtuk meg Tóth István polgármestertől, ahogy azt is: a Szemere Bertalan utcai és a Mészáros Lázár utcai aszfaltos összekötésének a teljes költségét az önkormányzat fizeti. A munkaterületet október 18-án adták át a kivitelezőknek. Az idei fejlesztés több mint 68 millió forintba kerül. - A közbeszerzés már lezárult, hamarosan kezdődhetnek a munkálatok, melyek november végéig be is fejeződnek – tette hozzá a város vezetője.