Magyarországon évezredes hagyomány a vadászat, mely egyre inkább a sport felé finomodik, sőt talán azt is lehetne mondani, hogy inkább egyfajta életmód és világlátás, mint sport és semmiképpen sem tekint rá úgy a vadászok józanul gondolkodó, a vadászetikát szem előtt tartók többsége, hogy a vadászat hússzerzési lehetőség. Sokan és sokat támadják őket, védve az állatokat, ám az a sok szarvas és a megszámlálhatatlan őz nem futna a mezőkön és nem keresztezné az utunkat a járművek számára kijelölt szürke ösvényen, ha a vadászok nem gondoskodnának az állomány szaporulatáról, egészségéről, vagy akár a téli takarmányozásáról, itatásától, illetve a nyalósók kihelyezéséről.

Eddig, ha vadászatról esett szó, a vad került a terítékre, ám most változnak az idők. Jelenleg háború zajlik, így sajnos az ember került a vad helyére és nemcsak a túlságosan is véres valóságban, hanem a lőszergyárakban és a vadászboltokban is. Egyre súlyosabb a lőszerhiány, ugyanis a gyárak átálltak a hadilőszerek gyártására.

Megkérdeztük a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.-t, hogy szerintük van-e lőszer, illetve töltényhiány ma az országban? És azt is, hogy igaz-e az a városi legenda, mely szerint a lőszergyárak átálltak a hadianyagok gyártására?

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

A Vadex azt felelte: - A lőszergyártók tevékenységéről nem nyilatkozhatunk, így a közszájon keringő városi legendát sem alátámasztani, sem megcáfolni nem áll módunkban. A lőszerellátás tekintetében azonban, a jelenlegi helyzet szerencsére nem annyira drámai. Elsőként külön kell választanunk a vadászathoz használatos fegyverekhez szükséges lőszereket, illetve a sportlövészet során használtakat. A skeet és trapp lőszerek esetén nincs hiány, folyamatos az ellátás, így a kedvelt lőszereket be tudják szerezni a sportolók és űzhetik szeretett tevékenységüket. A pisztolylőszerek és a golyós vadász lőszerek esetén egy kicsit más a helyzet. Ezekben a kategóriában a választék beszűkült és az erős áremelkedés is érzékelhető.

Bárándi Zoltán lassan egy évtizede foglalkozik vadászattal, illetve a vadászok ellátásával. A szakember két éve nyitotta meg boltját Móron. Ő egészen máshogyan közelítette meg válaszadásában ezt a kérdést. - Igenis van lőszerhiány, de ez már elindult a háború előtt. Tavaly év közepén kipattant egy hír, mely szerint szigorítják az Egyesült Államokban a fegyverviselés szabályait. Erre reagálva erős felvásárlás kezdődött, aminek az lett a következménye, hogy a vadászlőszert korábban itt megvehettük mondjuk 70 forintért, azt kicsivel később már 300-ért vásárolhattuk meg, mert annyiért vették az amerikaiak is. Összesen négy csappantyúgyár látja el az egész világot ezzel a lőszergyártáshoz elengedhetetlen alkatrésszel. Ehhez jött az ukrán háború, melynek hatására az összes nagy gyártó hazai piacra kezdezz termelni. A legyelek, a csehek és a finnek is készítettek egy gyors leltárt és rádöbbentek, hogy jó, ha egy hétre való lőszerük van raktáron. Az egyik legnagyobb finn gyár most inkább a tüzérségi lövedékekbe teszi a lőport, nem vadásztöltényekbe. Jön szállítmány, de nagyon rapszodikus. Vannak olyan kaliberek, amikhez nem kaptunk már tavaly november óta , vagyis közel egy éve lőszert. Most rendel mindenki a 2023-as évre, vagyis rendelne, mert sok, meghatározó gyártó kijelentette, nincs szállítás, csak legkorábban 2024-ben.

Tehát most még a legtöbb vadásznak van lőszere, hiszen, ha vásárolnak, nagy tételben teszik, így a probléma majd a jövő évben fog igazán kicsúcsosodni, amikor kifogynak a saját készletek. A nagy hazai forgalmazók bejelentése, mely szerint jövőre nem lesz lőszerszállítmány, jelentős felvásárlást és további áremelkedést okozott a piacon, így a tavalyi árakhoz képest átlagosan 40-60 százalékkal drágább minden. Bárándi felhozott egy példát is nagyobb változásokra is: - Korábban 79 forintért tudtunk 9 mm-es pisztolylőszert adni, ez most 130 forint környékén van. A siroki lőszergyár is átállította a gyártósorait 308-asra, meg 223-asra. Ezekből a hadilőszerekből konténerszámra megy ki a lengyelekhez, amerikai számlázási címmel.

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

A golyós puskák esetében van olyan kaliber, amit sportcélokra is használnak és a versenyzők nem tudnak sem gyakorolni, sem versenyezni sokszor, mert nemrég még kaptak 10 darabot 22 ezerért, de azóta már drágán sincs, olyannyira, hogy a boltban négy hónapot ígértek a szállítási időre. A sörétes puskák nem igazán vesznek részt a háborúban, mégis ugrásszerűen megemelkedett az ára a hozzá való töltényeknek, patronoknak. Van olyan lőszertípus, ami télen még feleannyiba került, mint most. Akkoriban 25000 volt egy 250 darabos doboz, most 50 ezer.

Ezen fegyvertípusokhoz való lőszerekkel kapcsolatban is megkérdeztük a Vadex Mezőföldi Zrt-t. Válaszukban az állt: - Vadászati szaküzletünkben a sportcélokra használatos lőszerellátás folyamatos. A választékhiány valóban jelen van ebben a kategóriában, azonban a versenyzőknek nem kell lemondaniuk sem a megmérettetésről, sem a gyakorlásról az ellátás miatt. Mivel csak az egyes gyártóknál jelentkezik hiány, más beszállítóktól, de azonos kaliberben helyettesíthető.

Az árak kialakításakor a beszállítói árakhoz vagyunk kénytelenek igazodni. A lőszerek drágulását az ólom világpiaci ára és az üzemanyag árának drasztikus emelkedésével együtt növekvő szállítási költségek okozzák. Továbbá nagyban befolyásolja az euró árfolyam-emelkedése is. Emellett még fontos megemlíteni azt is, hogy nincs olyan magyarországi lőszergyártó, amely a belföldi piacra biztosítana termékeket.

Bárándi továbbra is kitart a véleménye mellett: - Amíg a csappantyúgyárak túl vannak terhelve, addig továbbra is fennáll majd a hiány. Ez igaz a sportcélú lőszerek esetében. Szóval lőszer van, mert van nálunk is több százezer golyós lőszer, mint például a nagy klasszikus, a vadászok kétharmada által használt 30-06-os, de van sok kaliber, ami nincs és mostanában nem is lesz.

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

A fennálló problémák miatt sokan fontolgatják, hogy újratöltik, töltetik az ellőtt hüvelyeket. Ezért feltettük a kérdést a szakembereknek, hogy lehet-e, szabad-e, biztonságos-e és gazdaságos-e az otthon töltés?

A Vadex válaszában felhívta a figyelmet a szabályokra. A közleményükben az áll: - Először is rögtön szögezzük le azt, hogy nem tölthet bárki lőszert otthon! A lőszertöltés hatósági vizsgához kötött, így csak az a személy jogosult otthoni lőszertöltésre, aki lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik és házilagos lőszerszerelésből Magyarországon sikeres vizsgát tett, illetve rendelkezik szabályos lőszerelem tároló hellyel és házilagos lőszerszerelésre jogosító engedéllyel. Jó alternatíva lehetne az otthoni lőszertöltés, azonban a csappantyú és lőpor árát is érintette a drágulás, illetve ezekből valós hiány mutatkozik, így nem biztos, hogy jelenleg ez a legjobb megoldás.

Azzal Bárándi is egyetért, hogy az otthontöltés már nem járható út, hiszen hiányoznak hozzá a lőszerelemek, és nemcsak csappantyú és lőpor nincs a piacon, de már mag se nagyon.