A tervekről az MTI-re hivatkozva már írtunk, ám mindeközben természetesen a beruházó Remred Kft.-t is megkerestük kérdéseinkkel. A válaszok hamar megérkeztek. Levelükből megtudtuk például azt, hogy a közel 10 milliárd forintból épülő űrtechnológiai központ épülete – amely a Remtech nevet viseli majd – Martonvásáron belül, a vasútállomástól észak-keletre, az új, kialakítás alatt álló ipari parkban lesz megtalálható. Nem új épületet alakítanak át, sőt! A beruházás "egy teljesen zöldmezős, új épület kialakítását jelenti, amely a legmodernebb eszközök, technikák alkalmazásával és a lehető legtöbb megújuló (nap)energia felhasználásával fog üzemelni. Egy high-tech épület megvalósításánál számos mesterséges intelligencia alapú rendszer beépítése is tervbe van véve, valamint az épület kialakítása, és az abban végzett tevékenységen túl annak működtetése is alkalmazni fogja az IPAR 4.0 innovatív megoldásait. A csarnok energiahatékonyság céljából modulárisan alakítható lesz az éppen aktuális feladatok szerint, így például csak azon részét szükséges üzemeltetni, amit az adott feladat megkíván. Ezen szempontok és a szigorú űripari szabványok egy új épület kialakítását követelik meg."

A laikusokban – így bennünk is – felmerülhet kérdésként, miért éppen Martonvásáron jön létre ilyen központ. A válasz szerint a település mellett több érv is szólt. Figyelembe vették például a logisztikai szempontokat, így az M7-es és M0-s autópálya és a repülőtér közelségét, valamint a vonatközlekedés fejlettségét. Továbbá olyan ipari környezetet kerestek a beruházók, ami az innovációs ökoszisztémájukba beleillett.

Martonvásár pedig elkötelezett az innováció mellett: több innovatív vállalkozásnak ad helyet, valamint a jövőben várhatóan egyéb társaságok is települnek ide, ami együttműködési lehetőségeket kínál, ezért ideális helyszínnek tűnt egy high-tech űripari fejlesztés megvalósításához

– írták meg lapunknak.

A másik oldalról nézve: ez a központ új munkahelyeket is teremt – hangsúlyozták már a közleményben –, méghozzá mintegy hetvenet. De mégis: mely szakmák képviselői találhatják meg itt számításaikat? A cég válasza egyértelműsít: "a Remtech központ egy úgynevezett űripari MAIT feladatokat (Manufacture, Assembly, Integration, Test – gyártás, összeszerelés, integráció, tesztelés) ellátó épület lesz, valamint ezeken a feladatokon túl a Remred jelenlegi tevékenységének megfelelően tervezési és fejlesztési feladatoknak is helyet fog adni. Ezen tervezési-fejlesztési feladatok ellátásához elsősorban jól képzett, tudományos munkát végző, fejlesztésben jártas (villamos, gépész, szimulációs és teszt) mérnökökre, projektvezetőkre, míg a MAIT feladatok elvégzéséhez megfelelő képzettséggel rendelkező technológus, technikus munkatársi körre lesz szükség. Mindezen kívül az épület működéséhez minden egyéb kiszolgáló tevékenységet is el kell majd látni, ezért természetesen szükség lesz logisztikai, üzemeltetési feladatokat ellátó munkatársakra is."