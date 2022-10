A közösségi oldalra kitett poszthoz sokan hozzászóltak és mivel Mór valódi sportváros, nem meglepő, hogy sportolók, úszni járók és az Úszó Nemzet Programban résztvevő gyermekek szülei, nagyszülei egyöntetűen azt akarják, hogy maradjon nyitva az uszoda. De természetesen van olyan komment is, ahol az uszoda működtetését elengedhető, relatíve felesleges luxusnak állítják be, mondván: -Lehet nélküle élni, mint az korábban is bebizonyosodott.

Az intézmény vezetőjét is kerestük. Ruff Linda úgy fogalmazott: A nyitvatartásról, illetve az esetleges bezárás időpontjáról a képvselő-testület dönt. Egyelőre még nyitva vagyunk, mindenkit fogadunk.

Hogy mit hoz a jövő, arról Fenyves Péterrel beszélgettünk. A polgármester elmondta: -A pénteken tartott testületi ülésen a képviselők elé tártam az október elsejétől érvényes távfűtési díjakat, melyeket a 2021. azonos időszakához viszonyítottunk. Az ide vonatkozó törvény meghatározza a távhőszolgáltatóknak az értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználóknak, külön kezelt intézményeknek a díj megállapítását. A Technológiai és Ipari Minisztérium rendelete úgy határoz a távhőről, hogy 2022. október 1-től nettó 57490 forint lesz egy giga joule, ami korábban 3510 forint volt. Ez az uszoda vonatkozásában azt jelenti, hogy 2022. december 31-ig a tavalyi, közel ötmillió forintos fenntartási költség idén 71 millió forint lesz.

A megdöbbentő számok bejelentését követően a polgármester előterjesztette, hogy a számok ismeretében fontolja meg a képviselőtestület az intézmény üzemeltetését. A dolog azonban nem ilyen egyszerű, mert talán van remény a segítségre, csak annak mértéke még nem ismert. A múlt héten, szerdán érkezett meg minisztériumoktól az az adatbekérő, mely arra kíváncsi, hogy mekkora többletköltséget jelent az intézmény fenntartása az elkövetkezendő időszakban? A sportot felügyelő államtitkár Balla György miniszteri biztosnak kell megküldeni a részletes adatokat, hogy tudjon a kormány dönteni a támogatás mértékéről. Ezen információk fényében a testület úgy döntött, hogy az uszoda működését november 1-ig mindenképpen biztosítja, függetlenül attól, hogy kap-e hozzá a város állami támogatást vagy sem?

Korán nyit az intézmény, de amint biztonságos, azonnal lekapcsolják a fényeket, hogy ezzel is csökkentsék a költségeket

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Tehát november elsejéig finanszírozza Mór a működést, az uszoda használatát nem korlátozzák, de természetesen az elviselhető szintet biztosító takarékosságot szem előtt kell tartani a fűtésnél.

Móron rendkívül aktív és eredményes sportegyesületek működnek és számukra éppolyan nagy érvágás lenne a bezárás, mint a városi és a környező települések oktatási intézményeibe járó gyerekeknek, akik a Wekerlében tanulnak meg úszni.

Erre reflektálva Fenyves Péter azt mondta: -A képviselőtestület azt a feladatot adta nekem, hogy tárgyaljak az Úszó Nemzet Programról és az adatok ismeretében tárgyaljak Balla Györggyel, hogy tudjuk meg, az állam milyen lehetőségeket lát a többletköltségek fedezésére? Éppen ma tárgyaltam az Úszószövetség elnökével. Wladár Sándortól megtudtuk, hogy állami szinten lesz egyeztetés a költségtöbbletek miatt. Ha meglesznek az adatok és az állam jelentős mértékben tud hozzájárulni az üzemeltetés költségeihez, akkor dönt majd a képviselő testület arról, hogy kell-e, illetve tud-e a saját forrás hozzátenni?

Persze nemcsak az uszoda az egyetlen intézmény a távhő rendszeren, hiszen ott vannak a gyermekintézmények, vagyis a bölcsődék, óvodák, ám azokat továbbra is működteti Mór, igaz, az államilag előírt hőfokon.