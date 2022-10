Ez a beruházás, ami a móri Tábor utca felújításaként megtörtént, már régóta váratott magára. Nagyon fontos utcáról beszélünk, ami már több okból is kívánnivalót hagyott maga után. Egyrészt a kátyúsodások, másrészt a sorozatos csőtörések okoztak problémákat.

– Az állami támogatás megszerzése mellett, a móri önkormányzat volt, aki a támogatás összegét kipótolva lehetővé tette, hogy a Tábor utca teljes hosszára, új aszfaltszőnyeg kerülhessen – hangzott el Gintner András képviselő beszédében az átadáson.

Az új burkolattal együtt, rendbe tették a vízelvezető árkot és azokat a kapubejárókat is, ahol erre szükség volt. Az utca eleje is kiszélesítésre került. Azt a keretösszeget, ami erre rendelkezésre állt, teljesen kihasználták és a kivitelezés is időben elkészült. Az útépítési munkálatok megkezdése előtt 450 méter hosszú szakaszon a vízvezetéket is kicserélték, amivel várhatóan sokáig nem lesz már probléma.

A nemzeti színű szalagot Törő Gábor, országgyűlési képviselő, Istvánfalvi Dávid, a város alpolgármestere és Gintner András, képviselő vágták át.

Fotós: Nagy Norbert / FMH