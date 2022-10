Szakemberek és politikusok részvételével zajlott az erdőgazdálkodási cég Tolnai úti központjában a tájékoztató, ahol elsőként a Tóth Károly termelési vezetővel érkezett Majoros Gábor beszélt. A Vadex vezérigazgatója ismertette: – A kezdeményezést nem szociális szempontból, hanem az energia-veszélyhelyzet megoldása érdekében indította el a kormány. A program keretében az állami erdőgazdaságoknál, így társaságunknál is a megtermelt tűzifa egységesen, maximált áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben.

Majoros beszámolójából kiderült, hogy a cég elsősorban a saját működési területén fekvő települések lakosságát szolgálja ki, és az is, hogy a tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa-alapanyag vásárolható. Az árak úgy alakulnak, hogy a keménylombos tűzifa 30, a lágylombos és a fenyő tűzifa pedig 19 ezer forintba kerül erdei köbméterenként.

A kitermelési feladatok a szokásosnál is nagyobb erőbedobással zajlanak, hogy minden igényt ki tudjanak elégíteni, ezért 15 brigáddal, 60 fővel és 18 géppel készítik elő a tüzelőt a családoknak, a hét minden napján.

A Vadex vezetője kitért az átvételi pontok pontos helyére is: – A vásárló Székesfehérváron, Soponyán, Mezőfalván és Mecsérpusztán fizethet be személyesen a tűzifára, ami aztán az általunk visszajelzett ütemezésben átvehető. A Balinkai Fűrészüzem és a Mezőfalvai Fafeldolgozó Üzem mellett az erdőgondnokságok által az erdei rakodókon is történik kiszolgálás, mely utóbbiak pontos címét – a különböző kitermelési helyszínek miatt – csak az átvételi időpontról szóló kiértesítés során közöljük a vevőkkel – mondta a vezérigazgató.

A megnövekedett igények miatt kialakítanak a közeljövőben két újabb átvevőhelyet is Székesfehérvár közelében, ezzel is gyorsítva a faanyagkiadás folyamatát. Érdemes minél közelebbi telephelyet, illetve átvételi pontot választani, ugyanis az erdőgazdaság kizárólag rönköket, vagyis hengeres, nem hasogatott fát szolgál ki, egy-, illetve kétméteres hosszban, így a rakodás csak gépi úton lehetséges. A társaság szállítást, rakodást és hasogatást nem vállal, így arról minden igénylőnek saját magának kell gondoskodnia.

Az ősszel kitermelt tűzifa nem alkalmas az azonnali fűtésre

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az ősszel kitermelt tűzifa természetesen nem alkalmas az azonnali fűtésre, hiszen a legjobb hatásfokkal úgy lehet elégetni, ha hónapokat, de még inkább évet, éveket szárad. A Vadex szakembereinek tapasztalata az, hogy az igénylők többsége már rendelkezik erre a szezonra elegendő tüzelővel, és már a következő évre, vagy akár az azt követőre vásárol.

A tűzifaprogram mellett fut a már évek óta működő szociális tűzifa kitermelését és kiosztását célzó akció is. Ezzel a feladattal is jól halad a társaság. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a leginkább rászorultak érdekeit szem előtt tartva megkezdődött a kiszolgálás, melynek alapját önkormányzatok által összeírt szociálistűzifa-igény képezi. A megrendelt mennyiség több mint 30 százaléka már elérkezett a településekre. A feladat nem kicsi, ugyanis kereken 60 önkormányzat jelezte az igényét, mely összesen 5618 köbméter fát rendelt a Vadextől, és ebből a hatvanból 14 önkormányzat már meg is kapta azt.

Majoros Gábor kitért arra is, hogy meglehetősen nagy a nyomás az erdőgazdaságokon, és ezt tovább fokozzák a lakossági kiszolgálás melletti feladatok. Ilyen például a távhőellátást biztosító hőerőművek fűtőanyaggal történő ellátása. Ajka, Pécs, Tatabánya, Oroszlány erőműveivel nem ér véget a sor, ugyanis a Dunaújvárosi Vasmű, a Dunaferr kohójának működtetéséhez is szükséges volt a kokszhiány miatt a fűtőanyag folyamatos biztosítása.

A sajtó képviselőinek rendezett eseményen Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke kiemelte, hogy a szociális fa, a tűzifaprogram és a gázárakban jelentkező rezsicsökkentés mind a családokat szolgálja, és erre szükség is van Brüsszel elhibázott politikája miatt. Ugyanakkor sokan átesnek a ló túlsó oldalára és akkor is vesznek, igényelnek tűzifát, ha nincs is berendezésük, amivel elégethetnék. Az elnök örömmel üdvözölte azt, hogy az erdészet már figyeli, hova kerül a fa, és megköszönte a Vadexnek, hogy kisegítette fűtőanyaggal a vasművet, hiszen így 4500 munkahely megmaradását, vagyis éppen ennyi család megélhetését biztosította.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is érintette beszédében az európai politika hatásait, s a tűzifaprogramokon és a rezsicsökkentésen túl fontosnak tartotta megemlíteni, hogy az élelmiszer- és az üzemanyag-árstop is védi a családokat.

Varga Gábor országgyűlési képviselő hozzátette: – Fontos kiemelni, hogy a tűzifaprogram nem természetvédelmi területek tarvágását jelenti, hanem a vonatkozó szabályokat követő fakitermelésről szól, tehát egyes híresztelésekkel ellentétben egyetlen védett fát sem vágnak ki.