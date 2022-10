A napokban kérdeztük a Vörösmarty Mihály Könyvtár és a Szent István Király Múzeum terveit a téli zárvatartás időszakára. Most a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ igazgatója, Juhász Zsófia nyilatkozott.

Az tudható, hogy a közgyűlési döntés értelmében csak a központ székhelye, a Fürdő sori épület maradhat nyitva (azért is, mert „összenőtt” a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziummal, amelyet nem zárnak be), a városrészi telephelyek december 5-től március 31-ig zárva lesznek a jelen állapot szerint. A Barátság Mozi azonban működni fog télen is.

Az igazgató elmondta: a kötelező feladatellátás szellemében megpróbálnak észszerű keretek között, korlátozott időtartamban helyet biztosítani minden közösségnek, amelyik ezt igényli. A központba szervezett eseményeket megtartják, és lesznek kisközösségeknek szóló programok, az adventi események pedig csökkentett költségvetéssel valósulhatnak meg.

Juhász Zsófia az Alba Regia Táncegyesület elnökeként a Táncház kapcsán úgy nyilatkozott: még nem döntötték el, hogy bezárnak-e, vagy sem. A rezsiárak ott is jelentősen megemelkednek majd, ha rendszeresen kell fűteni. Most a jó időnek köszönhetően nem szükséges a fűtés. A nyitás-zárás kérdésének eldöntése az egyesület és a Táncházban működő Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola hatásköre lesz.