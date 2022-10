A kollégium célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék a működési költségeket, azon belül is a fűtésre és meleg vízre fordított összegeket. Ha szükséges, akár a levegő és a meleg víz hőmérsékletének csökkentéséhez is folyamodnak a kollégiumban. Aki marad, az sem valószínű, hogy régi, megszokott környezetében folytathatja az éppen csak elkezdődött tanévet, ugyanis kiürülő szobák tömbösítésére készül az egyetem, bízva abban, hogy akár egy épületszárny, jobb esetben akár egy egész épület is kiüríthető lesz. A kiköltözés határideje október 16, vagyis most vasárnap, és éppen a magyarországi hallgatókat érinti leginkább, mert a külföldről érkezők maradhatnak.

A toronyépületeken belül is igyekeznek tömbösíteni a lakott szobákat, a fűtés hatékonysága érdekében

Továbbra is igénybe vehetik a kollégium nyújtotta előnyöket azok, akik egyedi méltányossági kérelmet adnak le. Ezt azok a hallgatók tehetik meg, akik részt vesznek az egyetem üzemeltetésében, oktatásában vagy ehhez kapcsolódó feladatokban. De maradhat kollégista az is, aki a szakmai gyakorlata miatt kötődik a városhoz és ez vonatkozik duális képzésben résztvevőkre is. Azon hallgatók, akik tanulmányaik mellett munkát is végeznek, szintén lakhatnak a Kerpely fűtött épületében, mint ahogy azok is, akik szociális alapon igénylik ezt az ellátást. A helyük már elő van készítve, ugyanis a rektori utasítás szerint azok, akiknek a méltányossági engedélyezése pozitív elbírálás alá esik, a DGy 37-es épületben biztosítanak férőhelyet. Egyedüli elhelyezése természetesen továbbra sem lesz lehetőség.

Az egyetem arra kérte a hallgatókat, hogy kerüljék a pánikhangulat keltését, és hogy kezeljék higgadtan a helyzetet, ám az egyetemisták nem idegesek, inkább csak csalódottak, hiszen pár hete költöztek be. Az online oktatatás vége várhatóan egybeesik a fűtési szezont lezáró április 15-tel. Ha így lesz, akkor úgy egy hónapot járhatnak majd jelenléti oktatás keretében az egyetemre a hallgatók 2023-tavaszán.