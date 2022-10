Mielőtt belevágnánk

Egyéni vállalkozónak lenni sokunk számára hívogató gondolat, hiszen a saját magunk urai lehetünk, nincs főnökünk, mi osztjuk be az időnket, szóval a teljes szabadság ígéretét kínálja munkafronton. A valóság persze nem ennyire mesés. Tisztában kell lennünk azzal, hogy vállalkozóként nincs minden hónapban fix bevétel, ha nem is köt a munkaidő, csak ritkán lehet letenni a munkát, miután ledolgoztuk a napi 8 órát, és ha a főnöknek nem is, de a megbízóknak, vevőknek a kedvében kell járni.

Emellett őszintén magunkba kell néznünk: olyan egyéniségek vagyunk, akik képesek elviselni a folyamatos bizonytalanságot, a felelősségteljes döntésekkel járó stresszt? Az eddigi főállásunkat teljesen felmondjuk, vagy amellett kezdjünk bele egy vállalkozásba? Emellett érdemes piackutatást végezni, és az alapján megvizsgálni, hogy a termékünk, szolgáltatásunk valóban piacképes-e.

Ha ezeken átrágtuk magunkat, és még mindig határozottan úgy gondoljuk, hogy vállalkozóvá akarunk válni, akkor továbbléphetünk arra, hogy meghozzuk az első komoly döntéseket.

4 döntés, amit meg kell hoznunk a vállalkozásunk indulásakor

1. Termék, vagy szolgáltatás

Ha valamilyen terméket dobunk a piacra, vendéglátásban gondolkodunk, akkor annak van anyagköltsége, előállítási költsége, esetleg szükség van alkalmazottakra is. Ennek megfelelően az egyéni vállalkozói forma nem biztos, hogy működhet, hanem egyből Kft., vagy Bt. indításán érdemes gondolkodni. Szolgáltatás esetén az önköltség kevesebb szokott lenni, hiszen elsősorban a tudásunkat adjuk bérbe.

2. Miből finanszírozzuk?

Abban az esetben, ha szükségünk van kezdőtőkére, el kell döntenünk – vagy meg kell néznünk a bankszámlákat –, hogy mi magunk fogjuk ezt állni, vagy kölcsönre van szükségünk. Fontos készíteni egy üzleti tervet, amiben meghatározzuk a jövőbeli céljainkat, megtervezzük, milyen irányba akarunk fejlődni, milyen kiadásokra és bevételekre számítunk. Ha mindent helyesen átszámoltunk, akkor kapunk egy képet arról, hogy mire számíthatunk, van-e erre elég keretünk, vagy érdemes-e hitelt felvenni.

3. Iroda, stúdió, üzlethelyiség

Sok olyan tevékenység van, ahol nincs választási lehetőségünk – csak abban, hogy hol nyissuk meg az üzletünket, irodánkat. Ha például egy pékséget tervezünk nyitni, akkor az nem is kérdés, hogy szükségünk lesz egy üzlethelyiségre, ahol a termékeink elkészülnek, és ahol árusítani is tudjuk őket. Ilyen esetekben azt kell mérlegelni, hogy mennyire szeretnénk forgalmas helyen lenni, az üzletünknek mennyire van szüksége az utcáról beeső forgalomra. A bérleti díj kifizetése vélhetően meg fog térülni, vagy egy olcsóbb, kisebb forgalmú hely lenne számunkra az ideális?

Vannak olyan tevékenységek, amiknél nem feltétlenül szükséges üzlethelyiséget nyitni, irodát bérelni, hanem kezdetben akár home office-ból intézhetőek az ügyek.

Nagyon sokat lehet spórolni azon, hogy amíg tudjuk, otthonról végezzük a vállalkozásokkal kapcsolatos ügyeket, ha pedig megbeszélésre, tárgyalásra kerülne a sor, akkor azt egy közösségi irodában bonyolítjuk le.

4. Ki végzi a marketingtevékenységet?

Olyan világban élünk, ahol mindenki nagyon hangos, és igyekszik túlharsogni a másikat. Bármennyire is szeretnénk, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert akármilyen jó a termékünk, szolgáltatásunk, nem fogjuk tudni eladni, ha nem jut el a hírünk az emberekhez. Ezért már a vállalkozásunk elindításának kezdeti szakaszában foglalkoznunk kell a márkánk népszerűsítésével.

Aktívnak kell lennünk a közösségi médiában, meg kell jelennünk minél több helyen. Egy vállalkozás akkor lesz sikeres, ha azzal foglalkozunk benne, amihez igazán értünk. Tehát ha a marketingtevékenység nem az erősségünk, akkor érdemes egy online marketingügynökséghez fordulni, ahol leveszik ezt a terhet a vállunkról. Az üzlet sikerének nagyon nagy hányada múlik azon, hogy mennyire hatékonyan reklámozzuk magunkat. Erre mindenképpen kénytelenek leszünk áldozni, de ha már pénzt költünk, akkor arra érdemes, ami valóban meg is fog térülni.

Saját vállalkozásban dolgozni, lehet egy izgalmas, szabad, sikeres életforma, de ugyanakkor igen kockázatos, és sok buktatóval teli út is. Mielőtt teljesen hátat fordítunk az eddigi életmódunknak, alaposan mérlegelni kell, hogy valóban alkalmasak vagyunk-e erre. Esetleg a tervezési, döntési folyamatba be lehet vonni egy a témában jártas szakértőt is. Azt pedig ne felejtsük el, hogy a folyamat során is tudunk segítséget igénybe venni, legyen az egy online marketingügynökség vagy egy üzleti tanácsadó.