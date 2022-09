Tavaly júliusban írtunk először arról, hogy az abai önkormányzat az egyértelmű lakossági igény és kérés miatt elkötelezett abban, hogy a településen diszkontáruház nyíljon. Akkor friss hírként számoltunk be a beruházást érintő első fontos előrelépésről: a városvezetés megegyezett egy ismert diszkontlánccal, hogy az a feltételek megléte esetén áruházat nyisson Abán.

A feltételek közé tartozik az áruháznak helyet biztosító épület. Erről akkoriban Mikula Lajos polgármester úgy nyilatkozott, meglévő épület nem áll rendelkezésre, ezért újat kell építeni, melyhez a területet az önkormányzat biztosítja a Vörösmarty utcában, a négylakásos társasház és a Fórum étterem közötti üres területen.

Egy éve már az is tudható volt, hogy a város és az ingatlanbefektető egyezsége szerint utóbbi saját költségén – hozzávetőlegesen 600 millió forintos beruházással – építi fel az áruházat a szükséges engedélyek megléte után. Ugyanekkor a tervezett áruház üzemeltetője is megvolt már, s azt is tudni lehetett, a majdani épület 400 négyzetméter alapterületű lesz, s a méret okán az építkezéshez külön kormányzati engedély szükséges.

Nos, mindezek óta eltelt több mint egy év, az áruház építéséről azonban ez idáig vajmi kevés szó esett. 2021 szeptemberében a képviselő-testület ülésén döntés született arról, hogy az áruház területét érintő földmunkák elvégzésére az önkormányzat árajánlatot kér. Ekkor Mikula Lajos úgy fogalmazott, a földmunkákat azért érdemes mielőbb elvégeztetni, mert az áruház építkezéséig a terület egyéb közösségi célokra is hasznosítható lenne.

Egy hónappal később a testület érintőlegesen ismét foglalkozott az üggyel, amikor is az áruház tervezett helyszínét érintően a telekcsoportok újraosztásáról döntöttek. Akkor a polgármester arról beszélt, a területen egy 4000 négyzetméteres építési telek alakulhat ki, melynek közepén marad egy nagy üres rész, oda kerül majd az áruház. A polgármester akkor heteken belüli előrelépést remélt az ügyben.

Mindezek után további hírek nem érkeztek, s jelen állás szerint úgy tűnik, ezen a ponton mintha idáig megállt volna az áruházépítés terve, mely a napokban került újra nyilvánosság elé. Megkerestük Mikula Lajos polgármestert, hogy megtudjuk, a korábbi tervek kapcsán történt-e most előrelépés vagy teljesen új alapokra helyeződik az áruházépítés kérdésköre, ám a településvezető lapunknak nem kívánt nyilatkozni.

Jelenleg úgy tűnik, mintha elölről kezdődne az áruház ügye, ugyanis ezekben a napokban lakossági igényfelmérés zajlik – ami tudomásunk szerint már korábban is lezajlott. Az önkormányzat ismét arról kérdezi a település lakóit: kell-e áruház Abára? A véleményeket papíralapon várják, a postaládákba helyezett kérdőíveket szeptember 20-ig adhatják le az abaiak a polgármesteri hivatal portáján vagy a szerelvényboltban.

A lakosság egy része ettől függetlenül az online térben is kinyilvánította véleményét, melyből egyértelműen megállapítható: igenis lenne igény egy áruház felépítésére. Volt, aki azzal indokolta véleményét, hogy az új bolttal egy helyen meg lehetne venni mindent, ami egy háztartásban szükséges, mások abban bíznak, egy nagyáruházban kedvezőbb árak fogadják majd, mint a kisebb boltokban. Természetesen vannak olyanok is, akik ezzel egyidejűleg amiatt aggódnak, hogy egy nagyobb áruház komoly konkurenciája lehet a helyi kisboltoknak, így azok tulajdonosai, dolgozói adott esetben munka nélkül maradhatnak.

A polgármester nyilvános bejegyzése szerint a mostani igényfelmérésre azért van szükség, mert az áruház ügyében a képviselő-testületnek hamarosan döntést kell hoznia. Hogy erre pontosan mikor kerül sor, arról nincsenek információink, ám vélhetően ez legkorábban októberben lehet esedékes.