– A várható idei almatermés a tavalyinál is gyengébbnek ígérkezik. Hasonlóan alacsony hozamokra az akkori drasztikus fagykárok miatt csak 2007-ben, illetve 2011-ben volt példa – mondta a FruitVeb (Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács) elnöke. A gyenge termés mögött álló okok sokrétűek – közölte a Fejér Megyei Hírlap megkeresésére Apáti Ferenc. Már tavasszal tapasztalható volt, hogy az extenzívebben művelt, öntözetlen ültetvényekben – ilyen az almatermő terület háromnegyede – gyenge volt a virágzás.

Az öntözött területeken, az almáskertek negyedén viszont fajtától függően jó, illetve közepes volt a virágzás mértéke. Az okok között nincs szerepe a fák tavalyi termésterhelésének, mivel gyenge közepes termést hoztak csak az ültetvények. Bár az idén jelentősebb tavaszi fagykárok nem voltak, az ország almatermő területének háromnegyedét kitevő északkeleti országrészben a virágzáskezdetet megelőzően voltak mínuszok, s rontották a terméskötődést. Mindezekre rátett egy nagy lapáttal a gyakorlatilag tavaly nyár óta tartó súlyos csapadékhiány. S ráadásul az északkeleti térségre szeptemberben, közvetlenül az almaszüret megkezdésekor nagy mennyiségű eső zúdult. Következményeként repedtek az elsőként szüretelt gála fajta gyümölcsei, olyannyira, hogy a betakarítás utolsó negyedében már csak léalma minőségű termés került le az ottani fákról. Apáti Ferenc múlt hét végi becslése szerint országszerte az almaszüret felénél tarthatnak a gazdálkodók. A pontos termés­eredmények, az, hogy a megtermett alma hányad része hasznosítható étkezési almaként, s mennyiből lesz sűrítménycélú léalma, csak a szedés befejezése után lesz pontosabban látható.

Fejér megye almatermesztő gazdaságai szerencsére nem szenvedtek el ilyen mértékű károkat, a kedvezőtlen időjárási hatásokat azonban az itteni almáskertek is megérezték. Bár a termés mennyisége több térségben még ültetvényenként is változó, többnyire az alacsonyabb hozamok és a kisebb gyümölcsméretek jellemzőek. A megye egyik legnagyobb almatermesztő gazdaságának, a Borbás-kertnek az almásai eltérően reagáltak a kedvezőtlen időjárásra. A három kert közül a Dinnyés közelében lévő annyira megsínylette a csapadékhiányt, hogy több fa el is pusztult, s a termés harmada lett csak a vártnak. A másik, Soponyához közeli ültetvény viszont – mintha csak kárpótolni akarná a veszteség miatt a családi gazdaságot – az utóbbi tíz év legnagyobb és legjobb minőségű termésével fizetett, a harmadik kertben pedig normális mennyiségű lett a fák hozama – mondta el a családi gazdaságot irányító Borbás Edit. Az agárdi Aratrum Kft.-nél – tudtuk meg Kujbusz Richárd ügyvezetőtől – a múlt hét vége felé már felénél tartott a szüret. A hozamok a vártnál alacsonyabbak, a gyümölcsméretek valamivel kisebbek lettek, de a minőség nem hagy kívánnivalót. Hasonlóan alakult a Venyim Gyümölcse vállalkozásnál is az idei almaszezon. Mint Csizmadia György elmondta, a termés közepes lett, a gyümölcsök az öntözés ellenére a megszokottnál kisebbek, de jó minőségűek.

Az almáskertek termésének egy részét az idén is a mind népszerűbb „Szedd magad!” akciók keretében szüretelik le. A megyében négy gazdaság biztosított lehetőséget a szedésre. A hétvégén a borongós, esős idő ellenére „nagyüzem” volt a gyümölcsösökben, családok, baráti társaságok szedték a friss s a piacinál kedvezőbb áron beszerezhető almát. A Borbás-kertben a szedők, vásárlók tanácsot is kaptak a szedéshez, tároláshoz. A családi gazdaság irányírója, Edit asszony azt kérte, úgy bánjanak a gyümölccsel, mint a hímes tojással, s a jövő évi termés érdekében óvják a fákat. A téli tárolásra beszerzett gyümölcsöt pedig legjobban egy előzetesen kéncsíkkal fertőtlenített pincében lehet tárolni, de jól eltartható az alma darabonként csomagolva, ládákban, fagymentes, száraz helyiségben, vagy hidegtől, napsütéstől védve, letakarva a panelházak erkélyén is.

Az almatermesztésben egyébként már öt-hat éve vannak rosszabb évjáratok, ami félő, azzal a következménnyel jár, hogy a többnyire a léalma-­feldolgozás alapanyagát adó gyengébb minőségű, extenzíven művelt ültetvények tulajdonosainál elfogy a termesztési kedv, s felszámolják az almáskerteket.