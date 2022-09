Az 1981-ben alapított, jelenleg több mint kétszáz főt foglalkoztató bicskei Magyarmet Finomöntöde Kft. a közepes vállalkozások kategóriájába tartozik. Presztízse és teljesítménye alapján a legjobb hazai vállalatok között tartják számon a szakterületén. A folyamatos technológiai fejlesztések, illetve a bel- és külföldi vevői kapcsolatai révén az öntöde neve ismertté vált a nyugati piacokon is, különleges, egyedi öntvényeket szállítanak a világ számos országába. Az állami tulajdonú gyárat a rendszerváltás körül eladták egy német acélöntödének, majd 2003-ban visszavásárolta az üzemet Győri Imre igazgató, aki az első perctől máig vezeti azt – korábban alkalmazottként, jelenleg tulajdonosként.

Mint más vállalatoknak, így a Magyermetnek is szembe kellett néznie az energiaválsággal. Tisztában vagyunk az elkövetkező időszak megpróbáltatásaival – szögezi le Győri Imre. Költségeiket jelentősen megemeli az energiaár drasztikus növekedése, de a jelenlegi helyzet már veszélyezteti a mindennapi üzletmenetüket, rövid távon akár a működésüket is. A kormány bejelentése szerint október 1-jétől átvállalják a kis- és közepes vállalkozásoktól a megemelt ár különbözetének felét. A támogatás kiutalása heteket, de akár hónapokat is igénybe vehet, ilyen körülmények között felmerül a kérdés, kibírják-e addig az említett vállalkozások? Megtörténhet, hogy a leszerződött áramszolgáltató magáncég egyoldalú és önkényes árszabásával tönkreteszi az érintett vállalkozást, összegzi Győri Imre a pillanatnyi helyzetet.

A vállalkozásoknak több, áram- és gázkereskedelemmel foglalkozó magáncéggel van szerződésük, a Magyarmet Kft. is üzleti alapon, nagyjából középárfolyamon vásárolta eddig az energiát egy adott cégtől. Az öntöde kiemelten magas energiaigényű ágazat, Győri Imre a számokat is megosztja: havi 20 millió forintos az energiaszámlájuk – ez az áramot és a gázt is magában foglalja –, ami az árbevételük 4,5 százaléka. Az orosz-ukrán háború, a németországi választások (zöldek hatása) az ismert tényekhez vezettek. A Magyarmet kedvező szerződése az áramkereskedő céggel, amit 2021 júniusában kötött, 2022 júniusában lejárt. A júliusi és az augusztusi áramszámla havi több mint 80 millió forintról megérkezett, amit a Magyarmet kifizetett, ám a szolgáltató két havi előleget is követel, azaz egyúttal a szeptemberi és az októberi számlákat is kiállította. Ezeket becsült fogyasztás alapján és magas árfolyamon határozták meg, ráadásul euróban kell fizetni. Az igazgató ezt az eljárást tisztességtelennek találja, s nem kívánja árbevételük 50 százalékát az önkényesen megállapított, és az el sem fogyasztott energiára kifizetni. Ez egyértelműen veszélybe sodorná a termelést. Termékeinek megemelkedett bekerülési költségét tovább kellene hárítani a vevőire – ez másutt is így történik –, de ebben a mértékben a vevők ezt már nem fogadják el. Így akár régi partnereit, üzleti kapcsolatait is elveszítheti a vállalat. A Magyarmet beszerzési és szállítási költségei szintén emelkedtek, a bevételkiesés ebben a formában nem kompenzálható.

A fizetési felszólítás tehát megérkezett a két hónapos előleg (!) követelésével, mutatja Győri Imre a dokumentumokat – benne az energiakereskedő cég nevével (lapunk birtokában van természetesen minden vonatkozó név és adat). Az előlegre nincs magyarázat, ezt önkényesen határozta meg a cég, a fenyegetés pedig feketén-fehéren olvasható. „Mivel korábbi értesítéseink ellenére sem rendezte tartozását, tájékoztatjuk, hogy kezdeményezzük a villamos energia elosztónál a fogyasztási hely kikapcsolását.”

A Magyarmet jogorvoslatért fordult a lehetséges fórumokhoz, s várja a fejleményeket. Csak az elfogyasztott energiáért hajlandó fizetni, szögezi le Győri Imre. Az állami segítség hiába, ha az energiakereskedő cégek már most tönkreteszik a termelőket. Azonnali segítségre van szükség – mondja.