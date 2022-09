Mindezekről Székesfehérvár polgármestere beszélt azokon a fórumokon, amelyeket a hét első felében az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek, valamint a várossal együttműködésben lévő civil szervezetek és sportegyesületek képviselőinek szerveztek. Amint az önkormányzati kommunikációs központ közölte, a teljes intézményhálózatra vonatkozó intézkedési tervet – a távhőszolgáltatás árait szabályozó jogszabály ismeretében – várhatóan október második hetében, rendkívüli közgyűlésen tárgyalja majd a képviselőtestület. Kiemelt cél az önkormányzati munkahelyek megtartása ebben a nehéz időszakban is.

Habár mi is arról írtunk korábban, hogy várhatóan szeptember végén kerül a közgyűlés elé a "rezsihelyzet", most úgy tűnik, az eredeti tervekkel ellentétben nem tudnak a szeptember 30-i közgyűlésen döntést hozni. A távhőszolgáltatás árait szabályozó új jogszabály megjelenését követően, várhatóan október második hetében rendkívüli közgyűlés keretében dönt majd a képviselőtestület.

Addig sem szerette volna bizonytalanságban tartani a városvezetés az önkormányzat fenntartásában működő intézményeket, illetve a várossal együttműködő sport- és civil szervezeteket, így több időpontban is tájékoztató fórumokat szervezett az érintetteknek. Emellett a közgyűlést alkotó frakciók képviselőinek tájékoztatása is megtörtént szerdán.

Cser-Palkovics András polgármester elmondta: Székesfehérvár Önkormányzata elkötelezett az óvodák, a bölcsődék, a bentlakásos szociális intézmények és az orvosi rendelők folyamatos működtetése mellett, minden nehézség és költségemelkedés ellenére. A mindenképpen biztosítandó szolgáltatások között szerepel még a közétkeztetés, illetve minél teljesebb mértékben a közvilágítás és a közösségi közlekedés. Erről hétfőn személyesen is megerősítést kaptak a bölcsődék, óvodák, szociális intézmények vezetői, valamint az egészségügyi alapellátást koordináló Humán Szolgáltató Intézet. Azonban tőlük is takarékosságot és – az ésszerűség keretei között, de – átgondolt energia- és áramfelhasználást kérnek.

A kulturális és közművelődési intézmények esetében sajnos kompromisszumokat kell kötni a téli időszakban – hangzott el a szektor intézményvezetőinek szervezett fórumon. „Nem intézményeket szüntetünk meg vagy vonunk össze, hanem épületeket fogunk bezárni a téli hónapokban!” – ez a legfontosabb üzenet az intézmények és az azokat látogató közösségek felé. Székesfehérvár kiterjedt hálózatot működtet, ez pedig számos épületet jelent, amelyek különböző műszaki állapotban vannak. A városvezetés kiemelte: a legfőbb cél a munkahelyek megőrzése és mind a könyvtár, mind a közösségi házak tekintetében egy-egy központi intézmény nyitva tartása.

Az is kiderült, hogy a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézménynek nemcsak a bentlakásos egységei lesznek nyitva. Jelenleg a napközbeni ellátást biztosító gondozási egységek esetében is a nyitva tartással tervez az önkormányzat.

Szintén kedden késő délután hívták fórumra a várossal együttműködő – akár helyiségbérlettel, akár anyagilag támogatásban részesülő – civil szervezetek képviselőit. A városvezetés megerősítette: a 2022-es pályázati források és támogatások kifizetése megtörténik, de a jövő évi lehetőségek még kérdésesek.

Az önkormányzati létesítményeket használó sportegyesületek képviselőivel is sor került egyeztetésre. Ezen a területen is a távhőre vonatkozó díjak ismeretében lehet majd döntéseket hoznia a közgyűlésnek, hiszen kifejezetten nagy létesítményeknél (pl. uszoda, sportcsarnokok, atlétikai centrum) van távfűtés. Nem mindegy, hogy az energiaárak brutális emelkedése mellett milyen távhőárakkal lehet majd tervezni a fűtési időszakra. Ez nagyban meghatározza, hogy milyen épületet és milyen időszakra vonatkozóan nem tud majd működtetni az önkormányzat.

A város valamennyi érintett szövetséget megkereste, hogy biztosítsanak támogatást a helyi egyesületeket befogadó sportlétesítmények rezsiköltségeihez, de sajnos egyetlen helyről sem érkezett pozitív válasz – ismertette Cser-Palkovics András a szerda délutáni fórumon. A végleges döntésekkel itt is meg kell várni a távhő árára vonatkozó jogszabályt, de mindenképpen időszakos bezárásra kell számítani a sport területén is. Ez a kosárlabdacsarnokot, a Köfém-csarnokot, a stadiont és az uszodát is érinti. Főként ez utóbbi esetében „ugrottak meg” nagyságrendekkel az üzemeltetési költségek. Itt az épület lezárását és csak a sátorral fedett kültéri rész használatának költségeit alternatívaként még megvizsgálják – hangzott el a fórumon. A város polgármestere megerősítette azt is: egy sportot szerető és támogató város Székesfehérvár, ahol nem a sportszervezetek és sportolók ellehetetlenítése a cél, így semmiképpen nem hosszútávú, csak a téli időszakra vonatkozó korlátozásokat szeretnének bevezetni.

Amint az önkormányzat közleményéből kiderül, a legrosszabb forgatókönyv alapján előálló árakból indultak ki. Ha ennél kedvezőbb lesz a helyzet, akkor menet közben is dönthetnek bármely korlátozás feloldásáról. Emellett persze előre is menekülnek, azaz vizsgálják a további energetikai fejlesztések lehetőségeit.