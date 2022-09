Komoly segítséget nyújt a kormány az egy fogyasztási helyen, többgenerációs ingatlanban élő családok részére a gázfogyasztás tekintetében! Az erről szóló kormányrendelet meg is jelent a Magyar Közlönyben, a végrehajtásban pedig az önkormányzatok is részt vállalnak. A kérdés jelentőségét mutatja, hogy már az elmúlt három napban is rengeteg kérelem, megkeresés érkezett hozzánk.

A jogszabály alapján a következő a helyzet: ha egy család több generációja osztozik és életvitelszerűen együtt él ugyanabban a több lakásból álló ingatlanban, ugyanazon a mérőórán is vannak, akkor az állam lehetővé teszi, hogy a rezsicsökkentett áron jussanak hozzá a földgázhoz.

Ezt az élethelyzetet hatósági bizonyítvánnyal kell alátámasztani a gázszolgáltató felé. A hatósági bizonyítványt a polgármesteri hivatal állítja ki, és a következő módon lehet igényelni:

Ki kell tölteni az ezen a linken található formanyomtatványt: https://www.szekesfehervar.hu/.../Formanyomtatvany...

A formanyomtatványt a lakossági fogyasztó terjesztheti elő, két tanúnak is alá kell írnia, büntetőjogi és kártérítési felelősségük tudatában! A kitöltött, tanúzott nyomtatványt VAGY elektronikus úton, az ügyfélkapun át (https://ekozig.szekesfehervar.hu/) VAGY postai úton, VAGY személyesen, a Városháza portáján lévő gyűjtőládába kell bedobni. Amennyiben a formanyomtatvány kitöltése megfelelő a polgármesteri hivatal, kérésre elküldi, vagy személyesen átadja a hatósági bizonyítványt. Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdésük van, 70/6699199-es telefonszámon, illetve az [email protected] e-mail címen tehetik fel! Mivel hatósági osztályunk terhelése igen nagy, előre is türelmük kérem!

A célunk, hogy a törvényi kereteknek megfelelve, de a lehető leggyorsabban, leghatékonyabban haladjunk a bizonyítványok kiállításával, ezt a célt a fenti módszernél jobban nem lehet elérni.

Szeretném hangsúlyozni: a gázszolgáltató bármikor kérheti az adott ingatlan hatósági ellenőrzését, amit a vagy az önkormányzat, vagy a kormányhivatal folytat le. Amennyiben csalásra derül fény, az elkövetők a versenypiaci ár másfélszeresét kell kifizessék kártérítésként!

Azért is örömteli a kormány mostani döntése, mert önkormányzatunk is hasonló irányba bővítette volna a fehérvári rezsitámogatási programot. Erre, ezzel a jogszabállyal így már a gázfogyasztás kapcsán valószínűleg nem lesz szükség, de észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várjuk, hiszen minél több élethelyzetet ismerünk, annál könnyebben tudunk döntéseket hozni, vagy segítséget nyújtani!