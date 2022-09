Az elektronikus valuták, ezen belül is a bitcoin került górcső alá. A bitcoinnak a mindennapokban használt pénzzel ugyan sok hasonlósága van, de ha mélyebben utánanézünk, felfedezhetjük az eltéréseket is. Az egyik legnagyobb eltérés, hogy a bitcoin bankjegy formájában nem fellelhető, és mennyisége véges: 21 millióban határozták meg, ez a limitált felső korlát.

Nem számítanak törvényes fizetőeszköznek

A bitcoin 2009-ben jelent meg először, egy blokkláncon alapuló digitális pénzként. A kezdetekben még nem tűnt vonzónak a kriptovaluta digitális "bányászata", de akik akkor elkezdték és máig megtartották valutáikat, ma már nagyon jó árfolyamon tudják beváltani.

Nem új keletű

Talán nem is gondolnánk, de már 1983-ban megalkották a digitális pénz fogalmát, és 1989-ben megalakult az első, elektronikus pénzzel foglalkozó vállalat. Azt hihetnénk, hogy a virtuális pénznemeknek számos előnye lehet a hagyományos fizetési eszközökkel szemben, de Sebestyén Géza cáfolta ezeket a tévhiteket.

Pénz-e a bitcoin?

Lehet vele fizetni, így ebből a szempontból pénz, de hátránya, hogy a kriptoszámlák leellenőrizhetetlenek. Emellett a szükséges eszközhasználat és annak a kriptovaluta-bányászat közbeni amortizációja hatalmas számokat mutat, a hozzá szükséges energiafelhasználás pedig szintén extrém magas. Innen tekintve "zöldnek" sem nevezhető.

Megéri a kriptovaluta?

Alapvetően nagy összegeket érdemes mozgatni, de van kivétel is, amit egy ingatlaneladás története ellenpéldáz tökéletesen. Az eladó ugyanis bitcoinban kérte a vételár kifizetését, de nem kapta meg az összeget, mert az utalás időpontjában a rendszer lefagyott. Mindezek ellenére kisebb összeg esetén egyértelműen nem éri meg ebben a valutában utalni Sebestyén Géza szerint, mivel annak tranzakciós díja 60 dollár. Ráadásul a bitcoin értékőrző funkciója is kiszámíthatatlan és a legtöbb országban nem is fogadják el. Előfordult, hogy egy nap alatt az értéke a felére esett vissza.