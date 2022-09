A Közép-Duna mente három megye, illetve régió közös metszeteként hazánk legújabb kiemelt fejlesztési egysége, amely 99 települést foglal magában. Ezen a területen szeretné erősíteni, bevezetni, elterjeszteni a precíziós mezőgazdasági technológiákat a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel közösen a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. Erre a célra a két partnerszervezet pályázatot nyert, melynek keretében gazdafórumot, valamint szántóföldi bemutatót rendeztek csütörtökön Cecén.

Grónay Andrea, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője a feol.hu kérdésére elmondta: a fórum célközönsége a gazdák közössége, akik között szeretnék elterjeszteni a precíziós technológiákat.

– Szeretnénk, hogy a gazdák nyitottá váljanak ezeknek a fejlesztéseknek az alkalmazására, mert ezzel az ő termelésük javul, növekszik. Segítségükkel könnyebben feltérképezhetik, milyen terményeket, milyen időszakokban kell termeszteni, hogyan tudnak az időjárási viszonyokra, klímaváltozásokra reagálni s egyáltalán azokat a problémákat, amelyek a termelés hatékonyságát akadályozzák, precíziós gazdálkodásban sokkal hamarabb és jobban meg lehet oldani.

S hogy mit jelent pontosan a precíziós technológia, arról az ügyvezető így fogalmazott: informatikai alapú mezőgazdasági termelés, melyben a gazdálkodó modern, informatikai vezérlésű eszközöket is alkalmaz. – Ilyenek például a drónok, amelyekkel öntözést, permetezést is hatékonyabban lehet megvalósítani. Illetve felméréseket is lehet velük készíteni, azaz monitoring tevékenységekre is alkalmasak, amelyek segítségével ki tudják értékelni, hogy az adott vetett növény, termény megfelelő-e, milyen károsítások érik, milyen problémákkal küzd, s ezen információk segítségével lehet megtervezni az operatív beavatkozásokat.

Szintén a technológiák közé tartozik a farmer management software, amely olyan szoftveralapú farmergazdálkodást tesz lehetővé, ahol minden adat bevihető a programba. – Egyszerűbb gazdasági menedzsmentet jelent, amely bármikor visszakövetehető adatokkal dolgozik.