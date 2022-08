A tározó legfelső része, az úgynevezett „kis tó” már több hete kiszáradt, és jelenleg a középső tavon is csak öblözetekben, a mélyebben fekvő területeken található víz. Urfi Tamás, a HOFESZ ügyvezetője pénteken délben elmondta: a tározón kialakult egy elzárt terület, az ott lévő halak megmentése érdekében szombaton fognak munkába.

A szövetség elnöksége a kialakult helyzetre való tekintettel az elmúlt napokban vészforgatókönyvet dolgozott ki, amelyben először kérvényezte a terület vészhelyzeti lehalászására vonatkozó engedélyeket, hogy adott esetben az általuk kezelt más vizekbe át tudják menteni a halakat. Nagy Attila, a HOFESZ társadalmi elnöke azonban a feol.hu-nak pénteken leszögezte, hogy ezt mindenképpen szeretnék elkerüli, ezt csak a végső esetben tennék meg, mert a tározó nem halnevelde, ezért rosszul lehalászható annak ellenére, hogy még mindig jelentős víztömeg van a mederben.

– Nem ötletszerűen döntöttünk, egyeztettünk halászati és más szakemberekkel, majd végül arra jutottunk, a halászati tevékenység hatalmas kockázatot jelentene a halállomány számára, mely nagy valószínűséggel tömegével sérülne, pusztulna el a hálóban – szögezte le Nagy Attila. – Bár a vízállás kritikusan alacsony, az összeszűkült víztér kiváló fogási lehetőségeket biztosít. Minél többen horgásznak a tározón, és a szabályok adta kereteken belül haza is szállítják a kifogott zsákmányt, a kopoltyúszám csökkentésével annál jobban tehermentesítik a vízteret. Halgazdálkodási hasznosítójaként kötelességünk megőrizni horgásztársaink vagyonát ebben a kétségkívül nehéz helyzetben.

A képen nincs horgász, de miután a HOFESZ arra buzdítja a horgászokat, hogy jöjjenek és csökkentsék a kopoltyúszámot, egyre többen jönnek el ismét szeretett tározójukhoz

Fotós: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Az egykori horgász világbajnok hozzátette, a napokkal ezelőtt nyilvánosságra hozott felhívásnak már van hatása, növekedett a tározó látogatottsága. Egyelőre abban bíznak, hogy késő őszre normalizálódhat a helyzet, akkor, az addig lehulló csapadék függvényében tudnak további döntéseket hozni. Elárulta azt is, hogy lépésüket a „zöld” szempontokat hangoztatók már megtámadták azzal, hogy a rossz helyzetben lévő halakra most rászabadították a horgászokat, pedig ez most már szükséges intézkedés volt, amely a nagyobb bajt igyekszik megakadályozni.

– Minden lehetőséget figyelembe vettünk, és ez a megoldás a legésszerűbb – összegzett a feol.hu-nak a HOFESZ elnöke.